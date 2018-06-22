Москалькова и Денисова обсуждают возможность совместного посещения Вышинского и Сенцова

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Омбудсмены России и Украины обсуждают возможность совместного посещения в местах заключения главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова. Этот вопрос уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова обсуждали в пятницу на очередной встрече в Москве.

Как сообщила Денисова, "встреча была непростой". "Татьяна Москалькова предложила вместе с ней посетить Кирилла Вышинского в Херсонском СИЗО, а потом Олега Сенцова в Лабытнанги. Поскольку Олег голодает уже 40-й день, я предложила сначала посетить его", - написала украинский омбудсмен на своей странице в Facebook.

В свою очередь Москалькова в беседе с корреспондентом ТАСС подтвердила, что передала Денисовой письмо с просьбой о посещении Вышинского и направила запрос во ФСИН о совместном с ней посещении Сенцова. "Конкретных договоренностей пока нет", - указала российский омбудсмен.

Президент РФ Владимира Путин и президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора 9 июня достигли договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. В понедельник, 18 июня, Москалькова и Денисова провели встречу в Москве. Москалькова предложила украинскому омбудсмену обсудить "дорожную карту" взаимных посещений заключенных в России и на Украине. В четверг президенты двух стран вновь обсудили этот вопрос по телефону.