Ветераны и дипломаты возложили цветы и венки к Мемориалу Победы Красной армии в Израиле

НЕТАНИЯ /Израиль/, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Живущие в Израиле ветераны, представители дипломатического корпуса и муниципалитета Нетании почтили в пятницу память павших в Великой Отечественной войне и возложили цветы и венки к крупнейшему в Израиле Мемориалу Победы Красной армии над нацистской Германией, расположенному в этом городе. В церемонии приняли участие руководители дипмиссий России, Казахстана и Белоруссии.

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"Пока нас ноги носят, пока нас сердце зовет, мы будем приходить к таким монументам и отдавать дань памяти всем, кто погиб в той страшной войне", - сказал, выступая перед собравшимися, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "Помним о том, что случилось, никогда не забудем, никому не позволим исказить, украсть, переиначить, - продолжил он. - Это наше совместное дело, мы его продолжим, насколько хватит сил, а сил у нас еще много".

"Здесь, в Израиле с огромным уважением относятся к Красной армии многонационального советского народа, которая внесла решающий вклад в разгром нацизма, освобождение Европы, остановила холокост - ужасное преступление против еврейского народа, - сказал Викторов в беседе с ТАСС. - Мы за это признательны, и будем и впредь в содружестве с коллегами и единомышленниками в Израиле продолжать работу, чтобы поддерживать память о наших великих предках и родственниках, которые не дали человечеству погибнуть и сохранили мир на нашей планете".

Мемориал Победы Красной армии над нацистской Германией в Нетании расположен на берегу Средиземного моря. К самому монументу посетители подходят по "темному лабиринту" - зигзагообразному проходу из темного камня, повороты которого символизируют основные трагические моменты в истории еврейского народа. Затем перед ними открывается "свет в конце тоннеля" - выход на залитую солнцем круглую площадку с видом на море, в центре которой установлена скульптура в виде крыльев голубя, традиционно символизирующего мир и добро, а также душу человека и связь с божественным миром.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий. 25 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.