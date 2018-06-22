Роскомнадзор за неделю заблокировал восемь сайтов, торгующих алкоголем

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор за первую неделю действия соответствующей нормы заблокировал восемь сайтов, торгующих алкоголем. Об этом говорится на сайте ведомства.

"На основании решений Росалкогольрегулирования в первую неделю действия законодательной нормы об ограничении доступа к информации о дистанционной продаже алкоголя в Единый реестр запрещенной информации включено 64 интернет-страницы. К восьми из них доступ уже ограничивается", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство направило 56 сайтам и провайдерам уведомления об удалении противоправной информации. Если они не выполнят требования в течение указанного в уведомлениях срока, им также грозит блокировка.

Росалкогольрегулирование с 15 июня начало во внесудебном порядке ограничивать доступ к сайтам, дистанционно торгующим алкоголем. Такие сайты на основе данных Росалкогольрегулирования вносятся в Единый реестр запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор. Ведомствами совместно организован электронный канал межведомственного взаимодействия, в котором также принимают участием другие органы: ФНС, МВД и Роспотребнадзор.