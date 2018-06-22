Путин пригласил Мун Чжэ Ина с супругой на экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с супругой совершили экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу. "По окончании переговоров президент РФ Владимир Путин пригласил Мун Чжэ Ина и его супругу на экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Президенты двух стран провели в пятницу переговоры в узком и расширенном составах, по итогам был подписан пакет документов, в том числе совместное заявление из 32 пунктов. Лидеры, в частности, подчеркнули важность борьбы с терроризмом, высказались за развитие сотрудничества в различных отраслях, в том числе в энергетике, космосе, мирном использовании атомной энергии, межрегиональных связей. Особое внимание было уделено ситуации на Корейском полуострове.

Торжественная церемония встречи южнокорейского президента прошла в Георгиевском зале Кремля.