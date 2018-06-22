Памятник советским военнопленным и угнанным в Германию открылся во Франкфурте-на-Майне

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 22 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия памятника советским военнопленным и угнанным на принудительные работы в нацистскую Германию в годы Великой Отечественной войны состоялась в пятницу на центральном кладбище Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). В ней приняли участие представители дипломатических миссий России и государств СНГ, общественности, православного духовенства.

Монумент в виде креста установлен на месте, где похоронены более 600 советских граждан, в том числе 80 детей. Большинство погибших было угнано из СССР на принудительные работы. Рядом с ними покоится прах военнопленных, которых постигла та же трагическая участь.

Дань памяти

Генконсул РФ во Франкфурте-на-Майне Александр Булай напомнил на церемонии, что на территории ФРГ захоронены около 700 тыс. советских граждан. "Это не только военнослужащие, но и мирные жители, которые были угнаны на принудительные работы в Германию", - заметил дипломат. Булай сообщил, что на кладбище во Франкфурте покоится прах советских граждан разной национальности, "но все они граждане одной великой страны - страны, победившей фашизм". "Этот крест, этот монумент - дань их памяти", - сказал генконсул.

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По словам дипломата, несмотря на то, что после окончания Великой Отечественной войны прошли уже 73 года, "далеко не все имена погибших известны, списки захороненных постоянно уточняются и пополняются". "Этот памятник - яркий пример гражданской инициативы и сотрудничества двух народов и двух стран, России и Германии", - подчеркнул Булай. "Его открытие в очередную годовщину начала Великой Отечественной войны очень символично для российских граждан и потомков павших", - подытожил дипломат, поблагодарив всех, кто участвовал в реализации проекта.

"Сохранение памяти о войне неразрывно связано с внимательным отношением к военным могилам, защитой их исторического облика, с увековечиванием памяти погибших", - подчеркнул Александр Грибовский, и. о. руководителя отдела посольства РФ по военно-мемориальной работе. "Если говорят, что рукописи не горят, то имена героев и жертв войны, высеченные в камне, не должны быть подвластны ни одной из четырех стихий. История советского воинского захоронения, на котором мы сейчас находимся, служит тому подтверждением", - добавил он. По словам Грибовского, Великая Отечественная война "не была войной русских с немцами, это была война с нацизмом".

Представитель гессенского земельного отделения Народного союза по уходу за воинскими захоронениями Гётц Хартман указал на следующую особенность - немецкие солдаты были захоронены в годы после войны не одни, "но вместе с жертвами фашизма, с советскими и польскими военнопленными, с жителями, угнанными на принудительные работы, узниками концентрационных лагерей, жертвами маршей смерти и детьми тех, кого угнали на работы".

Хартман сообщил, что земельный союз продолжает активно работать над поиском и сбором свидетельств, информации о погибших от рук национал-социалистов и их историями, в том числе на кладбище во Франкфурте. Он поблагодарил за приглашение принять участие в мероприятии.

Перед церемонией прошло богослужение, крест был освящен. После нее собравшиеся возложили венки и живые цветы к подножию монумента.

Об установке памятника

До сих пор на месте захоронения не было памятного креста, были установлены только мемориальные доски. Местная православная община обратилась к руководителю Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Бундесратом Валерию Пономареву с просьбой установить его. На согласование всех юридических вопросов потребовалось два года. Установке предшествовала кропотливая работа в городском архиве, где была осуществлена сверка данных с надписями на плитах для составления уточненного списка с именами погибших.

Проект памятника подготовили архитекторы из Санкт- Петербурга, а немецкие коллеги претворили их идеи в жизнь. На кресте на русском и немецком языках высечены слова: "Здесь покоятся советские граждане, умершие в годы Великой Отечественной войны в фашистском плену и на принудительных работах от голода, нужды и бесчеловечного обращения 1941-1945. Вечная память".

Установка креста стала возможна благодаря совместной работе Группы по сотрудничеству СФ с Бундесратом, генконсульства РФ и департамента экономического развития Франкфурта-на-Майне.