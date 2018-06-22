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Жильцам пострадавшего от огня дома в Рязани разрешили вернуться в квартиры

Общество
22 июня, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Комиссионное обследование квартир для определения ущерба пройдет 23 июня

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Жильцам пострадавшего от пожара 42-квартирного дома в центре Рязани спасатели разрешили вернуться в свои квартиры. Всего, по данным властей, в доме зарегистрированы 68 человек, двое из них выразили желание переехать в маневренный фонд, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Рязани в пятницу.

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Источник: на кровле жилого дома в Рязани тушат крупный пожар

"Всего в 42-квартирном четырехэтажном доме зарегистрированы 68 человек. Жильцам разрешен вход в свои квартиры. Люди могут определиться, будут ли они сейчас жить дома, у родственников, или переедут в гостиницу, где будут обеспечены жильем и горячим питанием. Пока о намерении переехать в маневренный фонд заявили два человека", - уточнили в пресс-службе.

Большая часть жильцов предпочла остаться в своих квартирах или уехать к родственникам. В 9:00 23 июня начнется комиссионное обследование квартир для определения степени ущерба и принятия дальнейших решений.

Как сообщалось ранее, вечером в пятницу спасатели эвакуировали 50 человек из горевшего четырехэтажного жилого дома в центре Рязани. В результате возгорания повреждена кровля дома на площади 720 кв. метров. Сообщение о пожаре на улице Грибоедова в Рязани поступило в пятницу в 15:30. В 15:53 пожар локализован, а в 16:26 - ликвидирован.

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