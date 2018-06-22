Как цифровизация изменила фармацевтическую отрасль

В фармацевтике, традиционно считавшейся консервативной по отношению к техническим инновациям отраслью, переход на "цифру" сегодня решает ряд ключевых задач: повышает уровень взаимодействия между участниками рынка и пациентами, ускоряет вывод новых препаратов, делает более эффективным и безопасным производство, снижает издержки.

Высокая конкуренция на рынке заставляет фармпроизводителей искать новые способы продвижения в коммуникации с клиентами и партнерами. Одним из передовых методов в данном случае являются технологии дополненной реальности (AR). "Использование AR-технологий при презентации препарата медпредставителем меняет способ взаимодействия с врачом, привлекает внимание к продаваемым лекарствам, повышает уровень информированности врачей и пациентов о характеристиках, тем самым формируя совершенно новый пользовательский опыт и, разумеется, сказывается на продажах. В портфеле КРОК уже есть подобные внедрения для фармацевтических компаний, и мы видим увеличивающийся спрос на рынке на такие разработки", - сообщил заместитель генерального директора КРОК по перспективным направлениям бизнеса Максим Андреев.

Работа медпредставителя связана с постоянными разъездами, и логично, что его рабочее место не может быть привязано к одной локации. Значит, мобильное устройство, которыми сегодня вооружены все медпреды, должно быть надежно защищено с точки зрения безопасности коммерчески значимой информации. Стоимость данных, которые хранятся на планшете одного медпредставителя, может насчитывать миллионы рублей. Чтобы не беспокоиться о сохранности коммерческой информации и в то же время оставаться более гибкими и мобильными в работе персонала, КРОК предлагает заказчикам виртуализацию рабочих мест (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) - решение, позволяющее всегда быть на связи и автоматизировать плановые контакты с врачами. Применение VDI повышает информационную безопасность компании и сокращает риски утечки и хищения коммерчески значимых данных, которыми обладают медицинские представители. Кроме этого, размещение таких рабочих мест в облаке снижает капитальные затраты на ИТ в бюджете компании.

Цифровизация открывает новые горизонты не только для фармацевтической отрасли, но и для всей системы здравоохранения в целом. Уже сейчас можно наблюдать тесную взаимосвязь между фармацевтикой, медициной, био- и инновационными технологиями. Такое "сотрудничество", безусловно, имеет огромный потенциал. Например, не за горами тот день, когда традиционные фитнес-трекеры и смарт-часы будут вытеснены более современными носимыми гаджетами. Умные устройства способны не только считать пульс и калории, но и собирать критически важные данные для всестороннего непрерывного мониторинга здоровья человека, передавать их в медицинское учреждение.

По мнению Максима Андреева, данные, поступающие с носимых устройств, будут полезны и для предприятий, занятых клиническими исследованиями: их выгодно собирать и хранить на будущее. С этой задачей уже успешно справляются "озера данных" (data lake). Технология позволяет хранить большой объем разнородных данных с минимальными затратами в одной гибкой инфраструктуре. В дальнейшем на этих "исторических" данных можно будет проверять те или иные гипотезы, строить прогнозные модели и искать неочевидные корреляции между ними благодаря технологиям машинного обучения и искусственного интеллекта. Например, при прогнозировании риска развития определенных заболеваний у конкретной возрастной группы пациентов.

Многие промышленные отрасли связывают возможности цифровизации с оптимизацией производства. Сегодня инновационные технологии позволяют реагировать оперативно и справляться с внештатными ситуациями, которые вероятны на любом предприятии: поломки, простои оборудования, нехватка материалов и сырья.

"От наших заказчиков мы часто слышим о возрастающей потребности обеспечивать иной уровень физической безопасности. Нередки случаи, когда по вине персонала и при отсутствии автоматизированного контроля компании несут внушительные финансовые потери из-за краж лекарственных препаратов и аварийных ситуаций", - отметил заместитель генерального директора КРОК по перспективным направлениям бизнеса.

Справляться с такими ситуациями на объектах помогают технологии видеоаналитики и контроля доступа к производственным системам, выявляющие ценную информацию в видеопотоке в режиме реального времени и автоматически принимающие решения по ней. Например, они позволяют контролировать все перемещения персонала и транспортных средств как внутри объекта, так и вокруг него, разрешать или блокировать сотрудникам доступ к различным производственным помещениям, мгновенно реагировать на чрезвычайные ситуации (пожары, задымления). "Технологии видеоаналитики уже доказали свою эффективность во многих производственных отраслях, и мы видим растущий интерес к подобным решениям среди наших заказчиков", - сказал Максим Андреев.

Значительный потенциал кроется во внедрении и другой прорывной технологии - блокчейн, которая в фармацевтике может применяться для решения различных бизнес-задач. КРОК является резидентом первого в России "Центра компетенций блокчейн", организованного на базе Фонда "ВЭБ-Инновации". К экспертам компании часто обращаются, чтобы оценить возможность применения блокчейна для решения разных бизнес-задач как в коммерческих организациях, так и в госсекторе.

Технология блокчейн может обеспечить надежную платформу для обработки и защиты данных в системе логистики, а также прозрачность всей цепочки поставок лекарств - от производителя до потребителя. Также открываются новые возможности для ускорения вывода новых препаратов на рынок. Компании, занимающиеся клиническими исследованиями, могут быть уверены в сохранности, неизменности хранимых данных о пациентах и результатах исследования. Технология распределенного реестра позволяет хранить полные медицинские карты в электронном виде, и каждая запись в них, однажды попав туда (результаты анализов, осмотров, лечения), не может быть изменена или удалена.

По словам Максима Андреева, успех цифровизации фармацевтической индустрии будет зависеть не столько от самих технологий, сколько от готовности игроков отрасли к принятию новых идей и подходов. "Многие наши заказчики уже ищут возможные сценарии трансформации своих компаний и проходят этот путь вместе с КРОК", - добавил он.