Директор центра "Мемориал": Россия и Сербия были едины в борьбе с фашизмом

БЕЛГРАД, 22 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Россия и Сербия плечом к плечу боролись с фашизмом, понеся в этой борьбе самые страшные потери. Об этом заявила директор Международного центра по сохранению и исследованиям культурно-исторического наследия Восточной Европы "Мемориал" Антонела Белич, открывая концерт-реквием на Мемориальном кладбище освободителей Белграда в честь 77-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

СПЕЦПРОЕКТ 1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"Ровно 77 лет назад для России начались самые трагические события в ее многовековой истории. Сопротивляясь фашизму, подчинившему всю Европу, русский народ ценой миллионов жизней своих граждан отстоял сначала свою свободу, а потом освободил от фашизма и весь мир. Огромную роль в этой исторической борьбе сыграли союзники Советского союза, и несомненно, что тяжелейшую ношу в этой борьбе приняла на себя Сербия. В России помнят, что благодаря Югославии операция "Барбаросса" началась на месяц позже, это замедлило наступление фашистов осенью 1941 года и позволило советским войскам отстоять Москву", - заявила Белич.

В комментарии ТАСС Белич отметила, что долгожданный второй фронт первыми открыли не западные союзники, а югославские партизаны: "Великобритания и США открыли второй фронт лишь в июне 1944 года, когда исход войны был предрешен, а сербский второй фронт - фронт партизанской войны - открылся в июле 1941 года. Десятки фашистских дивизий сражались на Балканах, может быть, именно этих дивизий не хватило немцам для победы под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге? Мы сегодня находимся с вами в святом месте, которое как нельзя лучше символизирует единство наших народов в борьбе с фашизмом, здесь плечом к плечу, как при жизни, так и после смерти, покоятся 1 тыс. 386 югославских партизан и 711 солдат Красной Армии. Вечная память воинам-освободителям!"

В рамках концерта запланировано выступление Белградского мужского хора, а также акция "Свеча памяти" с возложением цветов к памятнику советским воинам и югославским партизанам.

Организаторы концерта

Организаторами концерта-реквиема выступили Международный центр по сохранению и исследованиям культурно-исторического наследия Восточной Европы "Мемориал", сербское отделение международного общественного фонда "Единство православных народов" и Информационное агентство России ТАСС. Местом празднования Дня памяти и скорби выбран Парк освободителей Белграда, где покоятся свыше 2 тыс. солдат Красной Армии и югославских партизан, поскольку это место лучше всего отражает историю русского и сербского народов, плечом к плечу боровшихся с нацизмом и понесших в этой борьбе страшные жертвы. СССР за годы Великой Отечественной войны потерял свыше 27 млн человек, Сербия - 30% своего населения.

Так как мероприятие проходит в знаковом, святом для сербов и русских месте, было решено максимально снизить развлекательную составляющую концерта в пользу траурно- поминальной.

Отдать дань памяти погибшим солдатам и партизанам пригласили один из лучших певческих коллективов Сербии - Белградский мужской хор под руководством регента дьякона Владимира Руменича. Коллектив исполнит восемь композиций. После концерта-реквиема собравшиеся смогут принять участие в акции "Свеча памяти", которая в этом году пройдет по всей России, а также впервые сразу в пяти городах Сербии - Белграде, Нише, Крагуеваце, Кральево и Ягодине.

Парк освободителей

В Сербии находятся девять крупных мемориальных военных комплексов советским воинам - в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным захоронением в Сербии является Мемориальный комплекс освободителям Белграда, расположенный напротив Нового кладбища, вблизи русских могил времен Первой мировой войны и эпохи эмиграции.

Сразу после освобождения Белграда в 1944 году состоялись торжественные похороны погибших солдат на центральной площади города (совр. Площадь Республики), в разных частях города воздвигли памятники советским солдатам - 18 больших и 84 малых. В ходе послевоенного восстановления Белграда югославскими властями было принято решение убрать памятники, а все останки советских воинов перезахоронить в специальном комплексе, который был построен в 1954 году. Сегодня здесь покоятся 1 тыс. 386 югославских партизан и 711 солдат Красной Армии.