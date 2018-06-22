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В Сербии призвали не допустить стирания памяти о подвиге народа в ВОВ

Общество
22 июня, 19:48 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Об этом заявил один из организаторов концерта-реквиема на Мемориальном кладбище освободителей Белграда Сергей Глущенко

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БЕЛГРАД, 22 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Россия не должна допустить стирания памяти о подвиге народа в годы Второй мировой войны. Об этом в беседе с ТАСС заявил в пятницу Сергей Глущенко, один из организаторов концерта-реквиема на Мемориальном кладбище освободителей Белграда, посвященного 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

"Нашим мероприятием мы преследуем цели сохранения памяти, памяти о подвиге, памяти о героизме наших предков, безвременно ушедших и заплативших за свободу родины самую высокую цену - собственной жизни. Сохранение этой памяти в наши дни особенно важно, сегодня идет очень важная битва, битва за память поколений", - сказал он.

"Сейчас делается все, чтобы дегероизировать историю, снять ореол с реальных героев, поставить под сомнение реальные исторические факты. Мы не можем допустить стирания памяти о подвиге народа в годы Второй мировой войны, о вкладе наших предков в мировую историю, поэтому сегодня мы отдаем им дань нашей памяти", - отметил Глущенко.

Идею проведения мероприятия поддержали общественные организации - Международный центр по сохранению и исследованиям культурно исторического наследия Восточной Европы "Мемориал" и сербское отделение Международного общественного фонда единства православных народов, которые провели большую работу, чтобы концерт состоялся именно в это время и в этом месте. "Нас также поддерживают наши друзья - байкеры из сербского отделения мотоклуба "Ночные волки" и Белградский мужской хор", - сообщил организатор.

Роль Сербии в войне

Как подчеркнул Глущенко, 22 июня - важный день не только для России, но и для сербского народа. "Огромную роль в исторической борьбе против фашизма сыграли сербы, партизанское движение Югославии сражалось с десятками фашистских дивизий, оттягивая силы Вермахта от наступления на Советский Союз. Война для наших народов началась почти одновременно, потому мы сегодня в этот день здесь, в Мемориальном парке освободителям Белграда, где покоятся 711 солдат и офицеров Красной армии, а также 1386 югославских партизан".

Сербия за годы войны потеряла 30% своего населения.

Идея международного фестиваля

По данным организаторов, уже сейчас можно сказать, что концерт-реквием вызвал живой отклик сербского народа, а также широкую заинтересованность среди музыкальных коллективов. Еще на стадии организации поступило много заявок на участие в концерте на будущий год.

"Действительно, идея об организации концерта пришлась по душе творческим коллективам Сербии, которым мы обязательно в следующем году предоставим возможность выступить. Скажу больше: есть идея об организации в этот день ежегодного фестиваля хоров, акцент которого будет сделан не на развлекательной составляющей, а на траурно-поминальной. Думается, что фестиваль духовного хорового пения как нельзя лучше отвечал бы таким целям. Мы надеемся, что к этой инициативе со временем подключатся все страны, которые были затронуты общим горем Второй мировой войны", - заявил Глущенко.

Организаторы концерта

Организаторами концерта выступили Международный центр по сохранению и исследованиям культурно-исторического наследия Восточной Европы "Мемориал", сербское отделение международного общественного фонда Единство православных народов и Информационное агентство России ТАСС. Местом празднования Дня памяти и скорби выбран Парк освободителей Белграда, где покоятся свыше 2 тысяч солдат Красной армии и югославских партизан, поскольку это место лучше всего отражает историю русского и сербского народов, плечом к плечу боровшихся с нацизмом и понесших в этой борьбе страшные жертвы.

Отдать дань памяти погибшим солдатам и партизанам пригласили один из лучших певческих коллективов Сербии - Белградский мужской хор под руководством регента дьякона Владимира Руменича. Известный коллектив исполнит восемь композиций. После концерта-реквиема собравшиеся смогут принять участие в акции "Свеча памяти", которая в этом году пройдет по всей России, а также впервые сразу в пяти городах Сербии - Белграде, Нише, Крагуеваце, Кральево и Ягодине.

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