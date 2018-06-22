В ингушском Малгобеке до конца года откроется школа для переселенцев из зоны оползней

МАГАС, 22 июня. /ТАСС/. Школа на 704 места будет построена в городе воинской славы Малгобеке (Ингушетия) до конца года. Объект возводится в микрорайоне, построенном для переселенцев из оползневой зоны, контрактная стоимость школы составляет порядка 400 млн рублей, сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства строительства и архитектуры Индира Барахоева.

"Школа на 704 места в микрорайоне № 1, построенном в Малгобеке для переселенцев из оползневой зоны, будет построена до конца года. Уже ведутся работы по установке окон и кладка внутренних перегородок. Контрактная стоимость объекта составляет более 400 млн рублей", - рассказала Барахоева.

По словам пресс-секретаря мэрии Малгобека Заремы Дзариевой, детям из нового микрорайона приходится ездить в школы, которые находятся далеко от дома.

"Дети из первого микрорайона учатся в школах, расположенных в центре города, а в зимнее время, это довольно сложно, рано темнеет, и не всякий родитель рискует отправлять ребенка одного на общественном транспорте. Новая школа решит массу проблем. Мы уже знаем, что в ней будет просторный актовый зал, большой спортивный зал со всем оснащением, столовая, кабинеты для профильных предметов, библиотека и читальный зал", - сказала ТАСС Дзариева.

В конце декабря 2013 года в Малгобеке был открыт новый микрорайон, состоящий из 32 квартирных домов общей площадью 90,4 тыс. кв. м. Новое жилье в микрорайоне № 1 получили более 800 семей, ранее проживавших в оползневой зоне Малгобекского района.

По данным регионального Минобразования, в Ингушетии полностью ликвидировано трехсменное обучение, а двухсменное сокращено на 27% за последние годы. Как сообщалось ранее, по словам главы республики, в регионе необходимо строительство около 80 школ, чтобы закрыть вопрос с трехсменным образованием на ближайшие 15 лет.