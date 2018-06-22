МИД РФ: Москва ожидает от G7 реакции на решение Канады о легализации марихуаны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Москва ожидает от "Большой семерки" реакции на решение Канады о легализации рекреационного применения каннабиса. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Канада сознательно пошла на грубое и преднамеренное нарушение своих международно-правовых обязательств в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года, Конвенцией о психотропных веществах 1971 года и Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, которые предписывают государствам-участникам ограничить применение наркотиков исключительно медицинскими и научными целями, - отметили в дипведомстве. - Международный комитет по контролю над наркотиками неоднократно заявлял, в том числе и в отношении канадских нарколиберальных инициатив, что данный основополагающий принцип конвенций не допускает каких-либо исключений или "гибких интерпретаций".

"Ожидаем, что на "самоуправство" Канады прореагируют ее партнеры по Группе семи, поскольку это объединение неоднократно заявляло о приверженности верховенству международного права в межгосударственных отношениях, - подчеркнули в МИД. - Очевидно, что осуществляемая канадскими властями "нарколиберализация" станет серьезным препятствием для продвижения к установленной мировым сообществом стратегической цели - построению общества, свободного от наркотиков".

В министерстве напомнили, что состоявшаяся в апреле 2016 года специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков в заключительном документе, за который проголосовала и канадская делегация, "четко и ясно заявила о том, что три антинаркотические конвенции являются "краеугольным камнем системы международного контроля над наркотиками".

"Российская Федерация неукоснительно следует этим принципам и намерена последовательно претворять их на практике в рамках Комиссии ООН по наркотическим средствам и других профильных межгосударственных площадок. Надеемся, что к нашему голосу присоединятся и другие государства, которые реальными делами вносят вклад в борьбу с глобальным наркотическим злом, а не способствуют его распространению", - заявили в МИД РФ.

Во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Сенат (верхняя палата парламента) Канады окончательно одобрил законопроект о легализации марихуаны.