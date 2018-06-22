АСИ: калужские практики подготовки кадров и работы с бизнесом используют все регионы РФ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Практики Калужской области по подготовке региональных команд и работе с бизнесом используют все российские регионы. Об этом сообщила журналистам гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Первые проекты, которые были связаны с инвестиционным стандартом для всех субъектов РФ, собирались с лучших практик Калужской области. По итогам шести лет работы АСИ с регионами можно сказать, что нет ни одного субъекта, который не использовал бы лучшие наработки Калужской области в части подготовки региональных команд, в части эффективности работы институтов для бизнеса - агентств и корпораций, мер поддержки. И самое главное - это принципы работы с инвесторами и бизнес-сопровождение", - сказала она на встрече с представителями бизнеса Калужской области.

Между Калужской областью и АСИ заключены несколько соглашений, регулирующих развитие инвестиционной деятельности.