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АСИ: калужские практики подготовки кадров и работы с бизнесом используют все регионы РФ

Общество
22 июня, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Глава агентства Светлана Чупшева уточнила, что "первые проекты, которые были связаны с инвестиционным стандартом для всех субъектов РФ, собирались с лучших практик Калужской области"

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Практики Калужской области по подготовке региональных команд и работе с бизнесом используют все российские регионы. Об этом сообщила журналистам гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Первые проекты, которые были связаны с инвестиционным стандартом для всех субъектов РФ, собирались с лучших практик Калужской области. По итогам шести лет работы АСИ с регионами можно сказать, что нет ни одного субъекта, который не использовал бы лучшие наработки Калужской области в части подготовки региональных команд, в части эффективности работы институтов для бизнеса - агентств и корпораций, мер поддержки. И самое главное - это принципы работы с инвесторами и бизнес-сопровождение", - сказала она на встрече с представителями бизнеса Калужской области.

Между Калужской областью и АСИ заключены несколько соглашений, регулирующих развитие инвестиционной деятельности.

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