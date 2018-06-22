Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Память российских и сирийских военных почтили в Алеппо

Общество
22 июня, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Во время акции прошло зажжение свечей и возложение венков к мемориалу погибшим военнослужащим

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Акция "Свеча памяти", приуроченная к дате начала Великой Отечественной войны, прошла в пятницу в сирийском городе Алеппо. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"На площади Дружбы в Алеппо проведена международная акция "Свеча памяти" с участием военнослужащих Центра по примирению и Союза студентов Алеппо. Во время акции прошло зажжение свечей, возложение венков к мемориалу погибшим российским и сирийским военнослужащим, отдавшим жизнь в борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении.

Цыганков также сообщил об отдельных случаях нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо и Латакия. Он добавил, что за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс возвратилось 185 человек, в Восточную Гуту - 132 человека.

Российские военные врачи оказали помощь 275 жителям Сирии, в том числе 132 детям. Специалисты Центра передали 650 продовольственных наборов, а также медикаменты жителям населенных пунктов Шейх-Ахмед провинции Алеппо и Маррат провинции Дейр-эз-Зор. В населенных пунктах Дума и Эн-Насрия завершены работы по разминированию на доступных направлениях.

При этом, несмотря на усилия Центра, в южной зоне деэскалации гуманитарная ухудшается. "Лидеры незаконных вооруженных формирований, контролирующие распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах юго-западной Сирии, не обеспечивают получения населением достаточного количества продуктов питания и медикаментов, изымая их в пользу боевиков", - сообщил Цыганков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии День памяти и скорби Великая Отечественная война
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ
2
Дочь Коржавина назвала причину смерти поэта
3
Демпартия Молдавии надеется на толчок в переговорах по Приднестровью после резолюции ООН
4
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
5
Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства
6
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
7
Посол РФ в Великобритании направил письмо принцу Чарльзу в связи с посещением им Солсбери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости