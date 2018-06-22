Память российских и сирийских военных почтили в Алеппо

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Акция "Свеча памяти", приуроченная к дате начала Великой Отечественной войны, прошла в пятницу в сирийском городе Алеппо. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"На площади Дружбы в Алеппо проведена международная акция "Свеча памяти" с участием военнослужащих Центра по примирению и Союза студентов Алеппо. Во время акции прошло зажжение свечей, возложение венков к мемориалу погибшим российским и сирийским военнослужащим, отдавшим жизнь в борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении.

Цыганков также сообщил об отдельных случаях нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо и Латакия. Он добавил, что за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс возвратилось 185 человек, в Восточную Гуту - 132 человека.

Российские военные врачи оказали помощь 275 жителям Сирии, в том числе 132 детям. Специалисты Центра передали 650 продовольственных наборов, а также медикаменты жителям населенных пунктов Шейх-Ахмед провинции Алеппо и Маррат провинции Дейр-эз-Зор. В населенных пунктах Дума и Эн-Насрия завершены работы по разминированию на доступных направлениях.

При этом, несмотря на усилия Центра, в южной зоне деэскалации гуманитарная ухудшается. "Лидеры незаконных вооруженных формирований, контролирующие распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах юго-западной Сирии, не обеспечивают получения населением достаточного количества продуктов питания и медикаментов, изымая их в пользу боевиков", - сообщил Цыганков.