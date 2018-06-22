Ингушетии необходимо создание 9 тыс. мест в детсадах и 21 тыс. мест в школах

МАГАС, 22 июня. /ТАСС/. Ингушетии необходимо строительство детских садов с созданием 9 тыс. мест и возведение школ, в которых смогут учиться более 20 тыс. детей, сообщила в пятницу пресс-служба главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова по итогам совещания с участием заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

"Для достижения стопроцентной доступности дошкольного образования необходимо создание 9 тыс. мест в детских садах. На это потребуется около 7-8 млрд рублей, выделение которых из республиканского бюджета не представляется возможным. Показатель охвата детей в возрасте от трех до семи лет дошкольным образованием по итогам 2017 года составил всего 31,5%", - цитирует пресс-служба Евкурова.

По его словам, немаловажно и то, что в 2008 году этот показатель составлял 7%. Необходимо создание и новых ученических мест в школах.

"Обучение в две смены осуществляется в 70 школах. Всего в сфере общего образования требуется создание 21 тыс. ученических мест", - цитирует пресс-служба главу региона.

По данным регионального Минобразования, в Ингушетии полностью ликвидировано трехсменное обучение, а двухсменное сокращено на 27% за последние годы. Как сообщалось, по словам главы республики, в регионе необходимо строительство около 80 школ, чтобы закрыть вопрос с трехсменным образованием на ближайшие 15 лет.