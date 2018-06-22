Власти Ингушетии намерены обратиться за федеральной помощью для строительства соцобъектов

МАГАС, 22 июня. /ТАСС/. Медицинские учреждения, объекты культуры и спортивные залы требуются Ингушетии для ускорения темпов развития. Для строительства социальной инфраструктуры в регионе необходимо участие в госпрограммах и выделение средств из федерального бюджета, сообщила в пятницу пресс-служба главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова по итогам совещания с участием заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

"В республике обеспеченность объектами культурно- досугового типа на 100 тыс. населения составляет в среднем 16%, в связи с чем необходимо строительство на сегодняшний день около 26 объектов культуры и искусства. В целях решения проблемы обеспеченности объектами здравоохранения необходимо строительство 37 объектов. Для улучшения ситуации с обеспеченностью спортивными сооружениями в республике необходимо построить в первоочередном порядке около десяти объектов спорта", - цитирует пресс-служба Евкурова.

По его словам, строительство всех необходимых для развития региона объектов требует включения в различные госпрограммы и вливаний из федерального бюджета.

"На строительство указанных объектов, по предварительной оценке, требуется свыше 32 млрд рублей", - передает пресс-служба слова главы Ингушетии.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии планируют в 2018 году построить восемь домов культуры общей стоимостью 250 млн рублей в селах в рамках федеральных программ. В республиканском Минкультуры отмечали, что уровень обеспеченности населения объектами культурно-досугового типа в Ингушетии в настоящее время составляет 26%, это один из самых низких показателей в России. В 2018 году Минкультуры РФ выделило субсидию в 174 млн рублей Ингушетии на строительство домов культуры.