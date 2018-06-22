Ученые на Кубани вывели новый сорт пшеницы и назвали его именем Ахмата Кадырова

ТАСС, 22 июня. Новый сорт озимой пшеницы "Ахмат" вывели ученные Краснодарского НИИ сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. В сборе первого урожая за рулем комбайна принял участие глава республики Рамзан Кадыров, сообщила его пресс-служба.

"Глава Чеченской Республики отметил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, установившуюся аномально высокую температуру, приведшую к гибели посевов на сельскохозяйственных угодьях, этот сорт пшеницы себя зарекомендовал. Он выразил уверенность, что новый сорт пшеницы "Ахмат" будет пользоваться высоким спросом", - отметили в пресс-службе.

По словам министра сельского хозяйства республики Мусы Дадаева, в России три хозяйства, которые экспериментально посеяли новый сорт пшеницы. "Это один из лучших сортов на территории России и уже прошел апробацию. Если в других сортах мы сеем 220-230 кг на га, то у этой пшеницы норма 100 кг на га", - отметил министр.