Силачи со всей России разыграют во Владимире 1 млн рублей на "Богатырских играх"

ВЛАДИМИР, 23 июня. /ТАСС/. Фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств "Богатырские игры" соберет во Владимирской области несколько десятков силачей со всей России. В течение двух дней им предстоит перетягивать 30-тонный трактор и ловить колонны весом 300 кг, сообщил ТАСС организатор фестиваля Илья Кехтер.

"В рамках фестиваля пройдут соревнования в индивидуальном зачете и командные турниры по силовому экстриму. Заявилось щесть команд, 18 человек. Призовой фонд соревнований составит около 1 млн рублей", - уточнил он.

Отбор на фестиваль, который проходит во Владимире во второй раз, в этом году прошли команды из Москвы, Владимирской и Тульской областей, Крыма, Коми и Хакасии. В состав сборной хозяев "Богатырских игр" вошли неоднократный победитель российских и международных турниров по пауэрлифтингу и силовому экстриму Александр Клюшев, чемпион мира по силовому экстриму Александр Лысенко и чемпион Европы по тяжелой атлетике, рекордсмен мира Алексей Ловчев.

В первый день турнира соревнования пройдут в Суздальском районе на площадке чемпионата Европы по пахоте. Силачам предстоит тащить 30-тонный трактор, переносить баллоны весом 400, 340 и 140 кг, а также удерживать две падающие колонны, каждая из которых весит более 300 кг.

В индивидуальном первенстве участники соревнований смогут побороться в пяти дисциплинах - самбо, мас-рестлинге, гиревом спорте, городошном спорте и борьбе на поясах. Гостям праздника организаторы предложат попробовать свои силы в перетягивании на гужах, шапочных боях и других соревнованиях. Среди прочих развлечений - петушиные бои, различные мастер-классы и конкурсы. Результаты "Богатырских игр" будут объявлены 24 июня.

Фестиваль пройдет в рамках проекта "Владимир - культурная столица чемпионата мира по футболу", он внесен в культурную программа ЧМ-2018, утвержденную правительством РФ.