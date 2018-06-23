Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силачи со всей России разыграют во Владимире 1 млн рублей на "Богатырских играх"

Общество
23 июня, 0:29 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 23, июня. /ТАСС

В фестивале примут участие команды из Москвы, Владимирской и Тульской областей, Крыма, Коми и Хакасии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 23 июня. /ТАСС/. Фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств "Богатырские игры" соберет во Владимирской области несколько десятков силачей со всей России. В течение двух дней им предстоит перетягивать 30-тонный трактор и ловить колонны весом 300 кг, сообщил ТАСС организатор фестиваля Илья Кехтер.

"В рамках фестиваля пройдут соревнования в индивидуальном зачете и командные турниры по силовому экстриму. Заявилось щесть команд, 18 человек. Призовой фонд соревнований составит около 1 млн рублей", - уточнил он.

Отбор на фестиваль, который проходит во Владимире во второй раз, в этом году прошли команды из Москвы, Владимирской и Тульской областей, Крыма, Коми и Хакасии. В состав сборной хозяев "Богатырских игр" вошли неоднократный победитель российских и международных турниров по пауэрлифтингу и силовому экстриму Александр Клюшев, чемпион мира по силовому экстриму Александр Лысенко и чемпион Европы по тяжелой атлетике, рекордсмен мира Алексей Ловчев.

В первый день турнира соревнования пройдут в Суздальском районе на площадке чемпионата Европы по пахоте. Силачам предстоит тащить 30-тонный трактор, переносить баллоны весом 400, 340 и 140 кг, а также удерживать две падающие колонны, каждая из которых весит более 300 кг.

В индивидуальном первенстве участники соревнований смогут побороться в пяти дисциплинах - самбо, мас-рестлинге, гиревом спорте, городошном спорте и борьбе на поясах. Гостям праздника организаторы предложат попробовать свои силы в перетягивании на гужах, шапочных боях и других соревнованиях. Среди прочих развлечений - петушиные бои, различные мастер-классы и конкурсы. Результаты "Богатырских игр" будут объявлены 24 июня.

Фестиваль пройдет в рамках проекта "Владимир - культурная столица чемпионата мира по футболу", он внесен в культурную программа ЧМ-2018, утвержденную правительством РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коми Крым Хакасия Тульская область Владимирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ
2
Генассамблея ООН приняла проект резолюции Молдавии по выводу военных РФ из Приднестровья
3
Демпартия Молдавии надеется на толчок в переговорах по Приднестровью после резолюции ООН
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
Как выглядят стадионы ЧМ-2018 из космоса и с земли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости