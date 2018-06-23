Более 645 тыс. человек отпразднуют выпускные в этом году

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 645 тыс. одиннадцатиклассников в этом году оканчивают школу, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"В этом году из российских школ выпустят 645 тыс. человек", - уточнили в пресс-службе.

"В этом году вы окончили школу и совсем скоро перешагнете рубеж, за которым останется детство, - обратилась к выпускникам глава Минпросвещения Ольга Васильева. - Позади выпускные экзамены, волнения, трудности, впереди - дорога в новую жизнь, выбор профессии, перспективы, открытия. Прощание со школой - важный этап и, конечно, весьма торжественное событие, которое каждый из вас запомнит на всю жизнь".

Министр выразила уверенность, что выпускники всегда будут с теплотой вспоминать школьные годы, понимать степень ответственности и важности педагогического труда. "Именно педагоги вложили в ваше сознание понятия справедливости, честности, любви к Родине, старательности, уважения к чужому мнению. Благодаря этой нравственной основе вы обрели чувство гражданственности и неразрывной связи с судьбой Отечества", - сказала глава ведомства.

Она отметила, что России нужны молодые образованные специалисты. "Наше общее будущее - это, прежде всего, мотивированные граждане, стремящиеся к постоянному профессиональному развитию, смело ставящие амбициозные цели. Выбирайте свой путь, учитесь, дерзайте и никогда не предавайте то дело, которое является вашим призванием. Выпускной бал станет тем самым мгновением, когда вы сможете сказать главные слова своим друзьям, загадать сокровенные желания, запомнить глаза учителей и родителей, которые воспитывали и верили в вас на протяжении всех этих непростых, но таких замечательных лет", - добавила Васильева.

Где отметят выпускной в Москве

Основные торжества для выпускников Москвы традиционно пройдут в Парке Горького. Школьники смогут принять участие в танцевальном марафоне, посмотреть уличное шоу, принять участие в мастер-классе по игре на барабанах. На интерактивной спортплощадке желающие смогут поиграть в настольный теннис, дженгу, керлинг и корнхолл. В тематической зоне "Интеллект" выпускники будут решать головоломки, играть в крокет на траве, участвовать в занимательной викторине и смотреть стимпанк-шоу.

На главной сцене парка пройдет праздничный концерт. Хедлайнеров мероприятия выбирали сами школьники путем голосования на портале "Активный гражданин". После завершения концерта Парк Горького превратится в огромный танцпол, где выпускники до самого утра смогут танцевать под треки в исполнении известных диджеев.

Как отметили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, в мероприятиях в Парке Горького примут участие порядка 20 тыс. человек из 215 московских школ. Еще одна крупная площадка празднования - Государственный Кремлевский дворец - примет 6 тыс. выпускников из регионов России. Более 16 тыс. человек отметят этот праздник в своих образовательных организациях, а еще 19 тыс. выпускников - вне городских площадок.

В ходе празднования выпускных вечеров безопасность будут обеспечивать более 1,2 тыс. сотрудников столичного главка МЧС и добровольных пожарных. Все объекты проведения мероприятий были заранее обследованы, а с персоналом проведены противопожарные инструктажи, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по городу Москве. С 18:00 23 июня до 8:00 24 июня около Парка Горького и Государственного Кремлевского дворца ограничена продажа крепкой алкогольной продукции и прохладительных напитков в стеклянной таре.

В 2017 году в выпускных вечерах и празднике выпускников приняли участие более 52,8 тысячи подростков из 658 столичных школ.