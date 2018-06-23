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Еще одному аргентинцу запретили посещать матчи ЧМ-2018 из-за непристойного поведения

Общество
23 июня, 2:57 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 23, июня. /ТАСС

Ранее аргентинец Фернандо Пенови принес публичные извинения за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июня. /ТАСС/. Аргентинский болельщик Клаудио Фиттерер лишился права посещать матчи чемпионата мира по футболу в России из-за видеозаписи, на которой он просит не знающую испанский язык девушку повторить за ним непристойную фразу. Об этом сообщила в пятницу министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

"Мы только что внесли его в базу, чтобы он, как и другие 3 тыс. [аргентинцев в базе], не мог попасть на стадионы во время ЧМ в России", - написала она в Twitter. Ранее из-за аналогичной выходки паспорт болельщика (Fan ID) был отозван у аргентинца Фернандо Пенови. После того, как его поступок вызвал широкий резонанс в Аргентине и привлек внимание властей республики, попросивших лишить его права посещать матчи, Пенови принес публичные извинения и вернулся в Буэнос-Айрес.

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