Еще одному аргентинцу запретили посещать матчи ЧМ-2018 из-за непристойного поведения

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июня. /ТАСС/. Аргентинский болельщик Клаудио Фиттерер лишился права посещать матчи чемпионата мира по футболу в России из-за видеозаписи, на которой он просит не знающую испанский язык девушку повторить за ним непристойную фразу. Об этом сообщила в пятницу министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

"Мы только что внесли его в базу, чтобы он, как и другие 3 тыс. [аргентинцев в базе], не мог попасть на стадионы во время ЧМ в России", - написала она в Twitter. Ранее из-за аналогичной выходки паспорт болельщика (Fan ID) был отозван у аргентинца Фернандо Пенови. После того, как его поступок вызвал широкий резонанс в Аргентине и привлек внимание властей республики, попросивших лишить его права посещать матчи, Пенови принес публичные извинения и вернулся в Буэнос-Айрес.