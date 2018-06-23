THR: Netflix уволил сотрудника за некорректные высказывания в отношении темнокожих

ТАСС, 23 июня. Глава отдела по связям с общественностью компании потокового видео Netflix Джонатан Фридланд уволен после того, как он в оскорбительной манере говорил о темнокожих. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Как следует из служебной записки компании, опубликованной журналом, Фридланд несколько раз некорректно выразился в присутствии других сотрудников. Так, в разговоре с ними он употреблял считающиеся неполиткорректными в США высказывания, что "показало его низкую осведомленность и невнимательное отношение к проблемам расовых взаимоотношений, а это не соответствует ценностям компании".

Фридланд, который проработал в Netflix семь лет, признал, что допустил некорректные высказывания, когда общался со своими сотрудниками на тему оскорбительных слов в комедиях, и выразил сожаление по поводу инцидента.

Основанный в 1997 году сервис Netflix предоставляет услуги по доставке потокового видео через интернет. Штаб-квартира компании расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года она производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи, среди которых "Карточный домик" (House of Cards), "Очень странные дела" (Stranger Things), "Сорвиголова" (Daredevil), "Нарко" (Narcos). В июле 2017 года компания сообщила о том, что число подписчиков сервиса по всему миру превысило 100 млн человек.