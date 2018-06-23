Самые старые часы Новосибирска запустили после нескольких лет простоя к юбилею города

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /Корреспондент ТАСС Татьяна Штабель/. Самые старые часы Новосибирска, установленные на фасаде одного из символов города - "Дома с часами" постройки 30-х годов прошлого века, после нескольких лет простоя вновь заработали в преддверии 125-летия города, которое начинают отмечать в субботу. Краевед, часовщик и общественник рассказали ТАСС, как проходила реставрация и какое значение имеют для города дом и часы на нем.

Надежный материал

Как рассказал ТАСС часовщик Евгений Конотопцев, который занимался восстановлением механизма, реставрационные работы продолжались почти два месяца. "Мы восстанавливали старые детали, потому что нельзя ничего менять - этот предмет старины охраняется государством, даже болтики нельзя было новые поставить. Но работать было не сильно сложно, все же материал там еще советский, надежный: часы еще из прошлого столетия, а материалы качественные и явно сделаны на века", - сказал собеседник агентства.

Часы, работавшие с начала 1930-х годов, остановились несколько лет назад. Много лет за ними следил пожилой часовщик, Анатолий Ольшановский. Он жил недалеко и по собственной инициативе раз в неделю забирался на чердак дома, чтобы завести механизм. Потом мужчина тяжело заболел и уже не смог этого делать, а замены ему не нашлось, и только к юбилею города механизм привели в порядок.

По словам Евгения Конотопцева, следить за часами нужно регулярно, сложность заключается не столько в их возрасте, сколько в конструкции. Один механизм одновременно управляет двумя циферблатами на разных сторонах дома, которые должны показывать одинаковое время.

Часы и конструктивизм

"Дом с часами" в Новосибирске построен в начале 30-х годов прошлого столетия, он считается одним из лучших образцов архитектурного течения конструктивизм в Сибири. Над проектом работали архитектор-конструктивист Борис Гордеев, создавший десятки исторических зданий Новосибирска, и инженер Николай Никитин, автор Останкинской телебашни в Москве. Дом обладает малораспространенной отделкой, поскольку конструктивизм как течение в архитектуре просуществовал недолго, а для Новосибирска и вовсе уникальной планировкой. Окна квартир выходят в общий застекленный коридор, так что при желании можно увидеть, чем заняты соседи. Как объяснил ТАСС краевед Константин Голодяев, такая открытость была вполне обычной для первых лет СССР.

"Тогда это было хорошо, это был такой дом-коммуна, все дружно жили, всем было все видно, и все дружно радовались. Сейчас это неудобно, создает впечатление коммунальной квартиры, потому что галерея идет, допустим, вдоль окон кухонь, и всегда можно посмотреть, кто что кушает, кто что варит и жарит", - объяснил краевед.

Изначально при строительстве дома часов на нем не было: два циферблата установили позже в угловой части здания. По словам Голодяева, до сих пор нет единой версии их происхождения. Согласно одним источникам, сначала на доме стояли немецкие часы, которые сгорели во время Великой Отечественной войны, по другим, часы сразу были сделаны на одном из новосибирских предприятий. Найти инженера, спроектировавшего эту конструкцию, не получается: архивы не сохранились.

Как рассказал ТАСС житель дома и президент Фонда по сохранению памятника архитектуры "Дом с часами" Олег Викторович, возможность восстановить механизм нашли только сейчас. "Сейчас за этими часами присматривает "Горсвет", но есть идея передать их или на баланс города, или Музея конструктивизма, чтобы те часовщики, которые занимались восстановлением часов, и дальше контролировали этот механизм", - пояснил Викторович.

Олег Викторович отмечает, что скоро у новосибирцев появится возможность увидеть механизм изнутри: в "Доме с часами" появится филиал Музея конструктивизма. Помимо возможности посмотреть на него, для посетителей планируется разместить и смотровую площадку на крыше дома с видом на весь центр города.