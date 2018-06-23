Южнокорейская клиника в кластере "Сколково" примет первых пациентов в 2021 году

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Южнокорейская клиника будет открыта на территории Московского международного медицинского кластера "Сколково" к 2021 году и тогда же готова будет принять первых пациентов. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Сегодня мы подписали соглашение о создании клиники, это очень важное событие для Москвы. Наши коллеги из [Южной] Кореи являются мировыми лидерами в области здравоохранения. Мы уже проектируем этот объект, в ближайшие дни приступим к подготовке площадке, в течение трех лет готовы будем принять первых пациентов... Часть средств инвестирует группа компаний "Ташир", часть инвестиций будет от госпиталя "Бундан", а благоустройство будет выполнено за счет города", - сказал он.

Проект воплотит компания "Ташир медика", входящая в ГК "Ташир". Инвестиции в проект оцениваются в $70 млн, уточнил заммэра.

По его словам, медкластер "Сколково" уже является "центром притяжения": одновременно со строительством госпиталя к нему будут улучшены подъезды на авто- и железнодорожном транспорте. Для этого целей ближайшая к "Сколкову" действующая платформа - "Трехгорка" Белорусского направления Московской железной дороги - будет реконструирована в современный транспортно-пересадочный узел.

Накануне правительство Москвы и руководство госпиталя "Бундан" Сеульского национального университета объявили о планах по совместному строительству "Умного госпиталя будущего" на территории инновационного центра "Сколково". В рамках проекта инвестор планирует построить клинику, специализирующуюся на кардиологии, реабилитации, травматологии и ортопедии, диагностики и комплексных медицинских осмотрах. Клиника займет площадь в 48 тыс. кв. м. Она рассчитана на 260 коек и восемь операционных.

Кроме того, в клинике планируется организовать научную и образовательную деятельность, она будет включать в себя программы повышения квалификации для медиков. Ожидается, что специалисты клиники смогут оказывать помощь более 26 тыс. пациентов в год.

Госпиталь "Бундан" Сеульского национального университета был открыт в 2003 году и является одним из крупнейших медицинских и исследовательских центров Южной Кореи.