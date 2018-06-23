Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Южнокорейская клиника в кластере "Сколково" примет первых пациентов в 2021 году

Общество
23 июня, 11:48 дата обновления: 23 июня, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Инвестиции в строительство больницы оцениваются в $70 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Южнокорейская клиника будет открыта на территории Московского международного медицинского кластера "Сколково" к 2021 году и тогда же готова будет принять первых пациентов. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Сегодня мы подписали соглашение о создании клиники, это очень важное событие для Москвы. Наши коллеги из [Южной] Кореи являются мировыми лидерами в области здравоохранения. Мы уже проектируем этот объект, в ближайшие дни приступим к подготовке площадке, в течение трех лет готовы будем принять первых пациентов... Часть средств инвестирует группа компаний "Ташир", часть инвестиций будет от госпиталя "Бундан", а благоустройство будет выполнено за счет города", - сказал он.

Проект воплотит компания "Ташир медика", входящая в ГК "Ташир". Инвестиции в проект оцениваются в $70 млн, уточнил заммэра.

По его словам, медкластер "Сколково" уже является "центром притяжения": одновременно со строительством госпиталя к нему будут улучшены подъезды на авто- и железнодорожном транспорте. Для этого целей ближайшая к "Сколкову" действующая платформа - "Трехгорка" Белорусского направления Московской железной дороги - будет реконструирована в современный транспортно-пересадочный узел.

Накануне правительство Москвы и руководство госпиталя "Бундан" Сеульского национального университета объявили о планах по совместному строительству "Умного госпиталя будущего" на территории инновационного центра "Сколково". В рамках проекта инвестор планирует построить клинику, специализирующуюся на кардиологии, реабилитации, травматологии и ортопедии, диагностики и комплексных медицинских осмотрах. Клиника займет площадь в 48 тыс. кв. м. Она рассчитана на 260 коек и восемь операционных.

Кроме того, в клинике планируется организовать научную и образовательную деятельность, она будет включать в себя программы повышения квалификации для медиков. Ожидается, что специалисты клиники смогут оказывать помощь более 26 тыс. пациентов в год.

Госпиталь "Бундан" Сеульского национального университета был открыт в 2003 году и является одним из крупнейших медицинских и исследовательских центров Южной Кореи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Аргентины просят депортировать их соотечественников за драку во время матча ЧМ
2
Премьер Молдавии заявил, что резолюция ООН по Приднестровью не направлена против России
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Семеро аргентинских болельщиков привлечены к ответственности после драки во время матча ЧМ
6
В Ростове уволили полицейских после обнаружения в их здании крупной партии наркотиков
7
Эксперты: пенсионную реформу нужно запускать как можно скорее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости