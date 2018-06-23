Порядка 30 курганских медучреждений с июля перейдут на принципы "открытой реанимации"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Порядка 30 медицинских учреждений Курганской области, в которых находятся отделения реанимации и интенсивной терапии, начнут поэтапный переход на принципы "открытой реанимации" с июля 2018 года. Об этом сообщила ТАСС эксперт регионального департамента здравоохранения Светлана Мысливцева.

"Смысл "открытой реанимации" заключается в том, чтобы родственники могли быть вместе с пациентом в процессе его лечения, а медицинские организации должны создавать условия для посещения и их круглосуточного пребывания рядом с пациентом. Это постепенная работа, она рассчитана не на один день или месяц, а на ближайшие годы. Важно сделать это аккуратно, чтобы не навредить ни пациенту, ни родственникам. В нашем регионе порядка 30 медицинских учреждений, где есть отделения или палаты реанимации и интенсивной терапии - все они с июля начнут переход на принципы "открытой реанимации", - сказала Мысливцева.

По ее словам, реанимации в медучреждениях Курганской области никогда не были закрытыми, однако сейчас задача по допуску и информированию родственников пациентов становится приоритетной и равнозначной процессу лечения. "Самое сложное в том, чтобы переломить психологию медработников. Им нужно понимать, что родственники нам не мешают, а, наоборот, помогают в том, что они рядом - пациент быстрее выздоравливает, родственник может не только узнать о процессе лечения, прогнозах и состоянии пациента, но и частично поучаствовать в уходе за ним", - пояснила эксперт.

Первые учреждения

Одним из первых медицинских учреждений, где работают принципы "открытой реанимации", стал Курганский областной перинатальный центр - здесь организована комната круглосуточного пребывания для родителей детей, есть холодильник, телевизор и микроволновая печь. Только в 2017 году 47 мам воспользовались возможностью совместного пребывания с детьми в отделении реанимации и интенсивной терапии. "Когда мамы круглосуточно находятся там, где их детки, которые родились, например, раньше срока и требуют интенсивного наблюдения, они могут в постоянном режиме получать помощь психолога и информацию о состоянии здоровья малыша", - пояснила в беседе с ТАСС главный врач областного перинатального центра Татьяна Осина.

Кроме того, мамы с помощью медицинского персонала учатся основным навыкам ухода за ребенком.

Всего в отделении реанимации Курганского областного перинатального центра работает восемь врачей, три психолога и более 30 сотрудников среднего медперсонала. В настоящее время вместе с двумя недоношенными девочками в реанимации центра находится их мама Любовь Потеряева. "Я живу в отдельной палате, со мной работают врачи, они мне объясняют, как развиваются мои девочки, как их лечат. Мне все понятно и очень комфортно", - рассказала Потеряева ТАСС.

О проекте "открытая реанимация"

Агентство стратегических инициатив совместно с благотворительными фондами актера Константина Хабенского, "Детский паллиатив" и "Вера" реализует проект "Открытая реанимация" с мая 2017 года. Проект поддержан президентом России Владимиром Путиным. Тема впервые была поднята Хабенским на прямой линии с президентом в 2016 году. По итогам обращения Хабенского Минздрав России разработал и направил информационно-методическое письмо "О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (реанимации)".

В соответствии с этой памяткой, посетители должны быть здоровы, соблюдать правила гигиены и не мешать работе медперсонала. Медучрежедния должны не только организовать условия для прихода близких, но и помочь им психологически. Посещать больных запрещено только при проведении экстренных манипуляций: интубации трахеи, катетеризации сосудов, перевязок.