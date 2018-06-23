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Второй межрегиональный фестиваль дворового спорта открылся в Перми

Общество
23 июня, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

В фестивале принимают участие 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа

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ТАСС, 23 июня. Второй межрегиональный фестиваль дворового спорта "Детский спорт" Приволжского федерального округа в субботу открылся в Перми, сообщили ТАСС в пресс-службе координаторов проекта.

В фестивале принимают участие 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа. В программе состязания - перетягивание каната, игры в баскетбол и в футбол, силовая гимнастика и легкая атлетика. В течение дня на территории экстрим-парка, где проходит фестиваль, проходят соревнования в беге на роликах, по скейтбордингу, а также гонки на самокатах и велосипедах. В турниковой зоне организованы баттлы и показательные выступления по уличной гимнастике (воркаут).

"Каждый желающий сможет попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, поиграть в стритбол, флорбол, настольный теннис, бадминтон и принять участие в мастер-классе по скиппингу (прыжки на скакалке). Участие во всех мероприятиях - бесплатное", - отметили в пресс-службе организаторов фестиваля. В программе мероприятия также круглый стол по вопросам развития массового и школьного спорта в Пермском крае и Приволжском федеральном округе.

Фестиваль дворового проходит в рамках федерального проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" при поддержке правительства Пермского края и администрации города Перми. В феврале губернатор края Максим Решетников и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Пермского края и Всероссийской федерацией школьного спорта. Договоренности предусматривают взаимодействие сторон в развитии физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности школьников региона.

Почетными гостями фестиваля в этом году стали трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, мастер спорта международного класса по боксу Дмитрий Пирог, двукратный призер Олимпийских игр по водному поло Ирек Зиннуров.

Пермский край стал участником проекта "Детский спорт" в 2012 году. За время реализации проекта в регион привлечено более 90 млн рублей федеральных средств, отремонтировано 48 школьных спортзалов в 28 муниципалитетах. В Пермском крае также создана и развивается сеть муниципальных дворовых мини-стадионов, налажена работа дворовых тренеров, создана Лига школьных спортивных клубов, в рамках которой проходят спортивные мероприятия для учащихся общеобразовательных учреждений.

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