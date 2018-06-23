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Семь выпускников школ Северной Осетии набрали по сто баллов на ЕГЭ по русскому языку

Общество
23 июня, 14:20 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 23, июня. /ТАСС

Минимальный порог преодолели 3 тыс. 701 человек, а 656 участника набрали более 80 баллов

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ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июня. /ТАСС/. Более 3,8 тыс. выпускников школ в Северной Осетии сдали государственный экзамен по русскому языку, из них семеро получили по сто баллов. Об этом сообщили в пресс-службе минобрнауки республики.

"В Северной Осетии результаты единого государственного экзамена по русскому языку утверждены решением Государственной экзаменационной комиссии. Всего экзамен писали 3 тыс. 829 человек, из них семь выпускников показали абсолютный результат", - говорится в сообщении.

Минимальный порог преодолели 3 тыс. 701 человек, а 656 участника набрали более 80 баллов.

Максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку набрали выпускники 5-й владикавказской гимназии Дарья Катаева, 41-й школы Владикавказа Диана Дзитоева, 3-й школы Ардона Анна Соболева, 1-й школы Ардона Елизавета Габалова, ученица школы станицы Терская Юлия Лобанова, а также учащиеся 38-й школы Владикавказа Кристина Потапова и Владислав Касоев.

По словам министра образования и науки региона Ирины Азимовой, в этом году результаты ЕГЭ по русскому языку значительно лучше. "По сравнению с прошлым годом, количество тех, кто не преодолел минимальный порог, сократилось, а высокобалльников, наоборот, стало больше. В 2017 году сто баллов набрали всего два выпускника. В первую очередь это заслуга самих школьников и их педагогов", - цитирует министра пресс-служба.

Как сообщалось ранее, пять выпускников школ в Северной Осетии также набрали по сто баллов на ЕГЭ по истории и химии.

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