Путин поздравил Саркисяна с юбилеем

ЕРЕВАН, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу отправил поздравительное послание главе Армении Армену Саркисяну в связи с его 65-летием. Как сообщает пресс-служба президента Армении, Владимир Путин пожелал ему "крепкого здоровья, процветания и успехов в ответственной деятельности".

"Россия высоко ценит Ваши усилия в вопросах укрепления дружественных, союзнических отношений между нашими странами, а также дальнейшего развития взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в поздравительном послании президента России.

65-летний Армен Саркисян был избран президентом республики 2 марта 2018 года. Он является первым президентом Армении, которого избрал парламент в рамках осуществленной конституционной реформы, согласно которой основные рычаги исполнительной власти сосредоточены у премьер-министра страны. До избрания на пост главы государства армянский политик работал послом в Соединенном Королевстве.