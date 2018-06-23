Около 250 человек поднялись на Столовую гору в Ингушетии в честь летнего солнцестояния

МАГАС, 23 июня. /ТАСС/. Более 250 жителей и гостей Ингушетии совершили одновременное восхождение к святилищу древних вайнахов у вершины горы Столовой, расположенной на границе республики с Северной Осетией. Массовая акция для выносливых, целью которой был храм Мят-Сели доисламской эпохи, расположенный на высоте более 2,5 тыс. метров, была приурочена к летнему солнцестоянию, сообщил ТАСС в субботу пресс-секретарь регионального министерства по национальной политике Альберт Зангиев.

"Значение нашего восхождения не такое, как у наших предков, конечно. Такими акциями мы привлекаем молодежь к активному отдыху, рассказываем подрастающему поколению о традициях, которым следовали ингуши в древности. И, конечно, такие маленькие туры - меньше чем на один день - привлекают туристов. В этот раз в восхождении приняли участие более 250 человек", - сказал Зангиев.

По его словам, проложенный по маркированной тропе путь к святилищу в одну сторону занимает от двух до трех часов; во время небольших остановок сотрудники Миннаца рассказывают об обычаях ингушей до принятия ими ислама.

"Мы выдвинулись рано утром, когда солнце только поднималось, чтобы успеть подняться до наступления жары. Всю провизию для участников организовало министерство и на обратном пути мы устроили большой пикник, во время которого мои коллеги рассказали гостям и жителям региона о нашей истории", - добавил Зангиев.

Организованные восхождения на гору Столовую ингушский Миннац проводит с 2008 года, каждый раз приурочивая их к самым длинным дням в году - 21, 22 и 23 июня. Ежегодно в акции принимают участие до 300 человек разных возрастов.