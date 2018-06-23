Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 250 человек поднялись на Столовую гору в Ингушетии в честь летнего солнцестояния

Общество
23 июня, 18:51 UTC+3 МАГАС МАГАС 23, июня. /ТАСС

Проложенный по маркированной тропе путь к святилищу в одну сторону занимает от двух до трех часов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 23 июня. /ТАСС/. Более 250 жителей и гостей Ингушетии совершили одновременное восхождение к святилищу древних вайнахов у вершины горы Столовой, расположенной на границе республики с Северной Осетией. Массовая акция для выносливых, целью которой был храм Мят-Сели доисламской эпохи, расположенный на высоте более 2,5 тыс. метров, была приурочена к летнему солнцестоянию, сообщил ТАСС в субботу пресс-секретарь регионального министерства по национальной политике Альберт Зангиев.

"Значение нашего восхождения не такое, как у наших предков, конечно. Такими акциями мы привлекаем молодежь к активному отдыху, рассказываем подрастающему поколению о традициях, которым следовали ингуши в древности. И, конечно, такие маленькие туры - меньше чем на один день - привлекают туристов. В этот раз в восхождении приняли участие более 250 человек", - сказал Зангиев.

По его словам, проложенный по маркированной тропе путь к святилищу в одну сторону занимает от двух до трех часов; во время небольших остановок сотрудники Миннаца рассказывают об обычаях ингушей до принятия ими ислама.

"Мы выдвинулись рано утром, когда солнце только поднималось, чтобы успеть подняться до наступления жары. Всю провизию для участников организовало министерство и на обратном пути мы устроили большой пикник, во время которого мои коллеги рассказали гостям и жителям региона о нашей истории", - добавил Зангиев.

Организованные восхождения на гору Столовую ингушский Миннац проводит с 2008 года, каждый раз приурочивая их к самым длинным дням в году - 21, 22 и 23 июня. Ежегодно в акции принимают участие до 300 человек разных возрастов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия Северная Осетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США пресс-секретаря Белого дома не пустили в ресторан из-за работы на Трампа
2
В ДНР сообщили, что отразили нападение украинских сил на южном направлении
3
МИД РФ прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
6
На Украине началась процедура ликвидации Верховного суда
7
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости