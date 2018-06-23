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Патриарх Варфоломей на переговорах с делегацией УПЦ МП не поддержал автокефалию на Украине

Общество
23 июня, 18:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, июня. /ТАСС

Отмечается, что патриарх Варфоломей "не желает вмешиваться в ситуацию, но хочет помочь как человек ответственный"

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КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Константинопольский патриарх Варфоломей встретился с делегацией синода Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), на которой сообщил, что не поддерживает раскол и создание на Украине автокефальной церкви. Об этом в субботу заявил управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

"Вообще сегодня несколько раз говорилось о том, что не может быть речи о легализации раскола, вопрос нужно ставить о лечении. Иногда бывает, что лекарства не походят. Нужно искать лекарства. Сейчас мы находимся в поиске тех лекарств, которые помогут объединить, присоединить тех наших братьев, которые уже долгое время находятся за церковным ограждением", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина".

Патриарх Варфоломей, по словам митрополита Антония, "не желает вмешиваться в ситуацию, но хочет помочь как человек ответственный, как первый среди равных патриархов всего православного мира, помочь решению этого очень сложного вопроса". Он добавил, что проблему рассмотрят на базе канонических правил. Особое внимание патриарх обратил на появление несоответствующей действительности информации о том, что томос якобы уже подписан, которую распространяют и высшие должностные лица. "Даже было сказано такое, что те, кто говорит о том, что томос уже написан, работают против Константинопольской церкви <...>", - подчеркнул митрополит УПЦ МП.

В настоящее время в стране действует Украинская православная церковь - единственная каноническая православная церковь, которая представляет собой самоуправляемую церковь в составе Московского патриархата. Кроме того, существуют две непризнанные мировым православием структуры - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года власти страны неоднократно предпринимали попытки создать церковь, которая бы была оторвана от Московского патриархата.

В конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента страны Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить разрешение создать на Украине автокефальную православную церковь.

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