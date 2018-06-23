Свыше 5 тыс. человек собрались в Белграде на концерт ансамбля имени Александрова

БЕЛГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. зрителей собрались в Белграде к началу концерта Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Как сообщил в субботу корреспондент ТАСС с места событий, люди продолжают прибывать.

"Дорогие сербские друзья, сегодня, в преддверии знаменательного для сербского народа Видовдана, ансамбль приветствует братский сербский народ своим выступлением у храма Святого Саввы", - сказал журналистам художественный руководитель коллектива полковник Геннадий Саченюк. Он отметил, что это уже восьмой визит ансамбля в Сербию.

Перед концертом артисты встретились с президентом страны Александаром Вучичем и исполнили для него песню "Калинка".

Концерт пройдет под открытым небом на площади перед храмом Святого Саввы, главным собором страны.