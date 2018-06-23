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В Словакии открылась европейская штаб-квартира "Ночных волков"

Общество
23 июня, 23:56 UTC+3 БРАТИСЛАВА БРАТИСЛАВА 23, июня. /ТАСС

Открытие штаб-квартиры было приурочено к началу словацкого участка мотопробега "Славянский мир"

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БРАТИСЛАВА, 23 июня. /ТАСС/. Европейская штаб-квартира международного байкерского клуба "Ночные волки" открыта в субботу в селе Долна-Крупа близ города Трнава на западе Словакии. Штаб-квартира располагается в специально строящемся здании на окраине этого села. В торжественной церемонии открытия были задействованы участники стартовавшего в среду в Москве мотопробега "Славянский мир", участок которого проходит по дорогам республики. Почетными гостями были руководители региональных подразделений клуба "Ночные волки" и представители посольства РФ в Словакии.

"Открытие европейской штаб-квартиры стало важнейшим мероприятием на начавшемся в субботу словацком участке мотопробега "Славянский мир", - заявил ТАСС лидер марша Евгений Строгов. - В воскресенье на холме Славин в Братиславе мы поклонимся светлой памяти красноармейцев, погибших в боях с фашистами за освобождение Словакии. Там покоится прах почти 7 тыс. наших солдат. Затем предстоят встречи с нашими словацкими друзьями".

Строгов особо отметил теплый прием, который участникам мотопробега, большинство из которых являются членами и фанатами клуба "Ночные волки", оказывают в Словакии. По его словам, их радушно встречают представители властей и рядовые граждане республики.

"В Словакии мы чувствуем себя как дома. В этой стране живут наши настоящие славянские братья. Все очень и очень здорово. К сожалению, этого нельзя сказать о Польше: полиция этой страны продержала нас 19 часов при прохождении формальностей при пересечении границы в районе Брест - Тересполь", - сказал лидер марша.

К колонне участников марша, который проходит по 12 странам, ежедневно присоединяются байкеры и автомобилисты из стран ЕС, сообщил Строгов. "С нами следуют уже 200 человек. Они идут на 100 мотоциклах и 70 автомобилях", - добавил он.

Прохождение словацкого участка марша обеспечивает местный филиал "Ночных волков" во главе с Йозефом Гамбалеком. Он также возглавил европейскую штаб-квартиру байкерского клуба.

"Мотопробег "Славянский мир" собрал друзей из разных уголков Европы, - сказал ТАСС Гамбалек. - Так, по дорогам Словакии в его составе следуют как минимум наши единомышленники из России, Словакии, Чехии, Белоруссии, Польши, Словении, Македонии, Сербии, Черногории, Болгарии, Испании и Швейцарии".

Марш длиной 8,5 тыс. км

Воскресенье - второй и заключительный день словацкой части мотопробега "Славянский мир". В понедельник он будет следовать уже по дорогам Венгрии. В Будапеште его участники возложат венки к памятнику советским воинам-освободителям. Марш длиной 8,5 тыс. км завершится 12 июля в Москве на Поклонной горе.

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