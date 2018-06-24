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Популярные блогеры познакомятся с обычаями и культурой Чечни

Общество
24 июня, 0:06 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 24, июня. /ТАСС

Блог-тур приурочен к 200-летию Грозного, которое отмечается в этом году

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ГРОЗНЫЙ, 24 июня. /ТАСС/. Десятки российских популярных блогеров приедут в Чечню познакомиться с достопримечательностями, обычаями и культурой региона в рамках блог-тура, приуроченного к 200-летию Грозного, которое отмечается в 2018 году, сообщили организаторы поездки.

"Участники блог-тура увидят регион новым, красочным. со своей историей <...>. Узнают о традициях, обычаях, людях и республике. По завершению двухдневного тура состоится встреча блогеров с главой Чеченской Республики, Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым", - рассказали организаторы.

Для участников предусмотрена обширная экскурсионная программа с посещением достопримечательностей Чечни, в том числе озера Кезенойам, мечети "Сердце матери" в Аргуне, высокогорного селения Хой и средневекового некрополя "Цой-Педе".

"Основная масса людей сейчас путешествует, как правило, опираясь на отзывы друзей, родственников и популярных людей. Блогеры - это такая "каста", которая очень сильно влияет на мнение окружающих, причем даже намного больше, чем официальные СМИ. Поэтому блог-туры для нас - одно из самых эффективных средств продвижения туристического продукта", - сказала ТАСС директор республиканского туроператора "Тур Экспо" Элина Батаева.

Более 100 тыс. туристов побывали в Чечне в 2017 году. Численность туристов и экскурсантов увеличилась почти на 50%.В регионе разработаны и функционируют 19 маршрутов.

Организаторами блог-тура, который пройдет с 24 по 27 июня, выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и Информационное агентство России ТАСС.

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