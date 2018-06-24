Курорт "Ведучи" в Чечне открывает первый летний сезон

ГРОЗНЫЙ, 24 июня. /ТАСС/. Конный клуб, страйкбол и экскурсии на квадроциклах предложат туристам на открытии первого летнего сезона всесезонного туристско-рекреационного комплекса (ВТРК) "Ведучи", сообщила пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа".

"В воскресенье свой первый летний сезон отдыха откроет ВТРК "Ведучи" в Чеченской Республике. На площадке курорта будут работать конный клуб, страйкбол, прокат квадроциклов и горных велосипедов, детский бассейн, тир, кинотеатр. Также будет работать экскурсионное бюро, где гости смогут приобрести туристическую поездку с гидом на квадроциклах или джипах к историческим достопримечательностям", - сказали в пресс-службе.

В день открытия сезона в экскурсионном режиме будет работать и кресельная канатная дорога, с которой туристы смогут полюбоваться видами хребта Данедук.

"Для проживания откроются гостиничный комплекс "Эдельвейс", расположенный в нескольких десятках метров от объектов горнолыжной инфраструктуры, и хостел эконом-класса на 40 койко-мест. В составе комплекса свои услуги туристам предложат ресторан, лобби- и караоке-бары, развлекательно-оздоровительная зона с бассейном, сауной и хамам", - сообщили в КСК.

Горнолыжный курорт "Ведучи" в горах Чечни официально открылся 26 января 2018 года. На курорте заработала кресельная канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих. К 2021 году на территории комплекса "Ведучи" планируется построить более 15 км горнолыжных трасс и шесть подъемников.

Согласно госпрограмме "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", рассчитанной на период до 2025 года, финансирование работ из федерального бюджета в 2017-2020 годах составит 6,5 млрд рублей. При реализации планов по развитию "Ведучи" в полном объеме к 2025 году годовой турпоток должен составить 180 тыс. человек, количество мест размещения - 1 тыс., будет создано 719 рабочих мест. Полный возврат бюджетных инвестиций в государственный бюджет ожидается к 2041 году.