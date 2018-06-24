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В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить автомобиль

Общество
24 июня, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Также им разрешено управлять большегрузными машинами, мотоциклами и другими видами наземного транспорта

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© AP Photo/Hasan Jamali

ТАСС, 24 июня. Женщины в Саудовской Аравии отныне могут управлять автомобилем, не опасаясь наказаний и штрафов. В воскресенье вступил в силу декрет короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отмене запрета на вождение транспорта для жительниц королевства.

Согласно постановлению, начиная с 24 июня саудовские автомобилистки становятся полноправными участниками дорожного движения. До этого дня Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где действовали подобные ограничения, а нарушительницы жестоко наказывались.

Экспертное мнение

Автор: ТАРАСОВ Дмитрий Тарасов
Дмитрий

Не только за руль: какие еще права получат женщины Саудовской Аравии

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Указ и подготовка

Саудовский монарх 26 сентября 2017 года подписал указ, наделяющий женщин правом получать водительские удостоверения наравне с мужчинами. Тогда же был сформирован межведомственный комитет, отвечающий за осуществление распоряжения. С тех пор была подготовлена необходимая законодательная база, разработана система штрафов, в городах королевства прошла масштабная кампания по информированию населения. К маю открылись первые автошколы, а в начале июня власти приступили к выдаче прав.

Женщины посещали организованные для них профильные мастер-классы, форумы, автосалоны, курсы вождения. При этом их интерес не ограничивался только легковыми автомобилями, отныне они также могут управлять большегрузными машинами, мотоциклами и другими видами наземного транспорта.

В преддверии отмены запрета на вождение в Саудовской Аравии приняли закон, защищающий права женщин. В частности, запрещается размещать фотографии автомобилисток, нарушителям грозит штраф более $130 тыс. или год тюрьмы. Кроме того, вне закона оказались любые публикации, в том числе в социальных сетях, порочащие честь жительниц королевства. Эти меры призваны обезопасить женщин-водителей от неприятностей во время самостоятельных путешествий.

Перемены в жизни женщин

До недавних пор Саудовская Аравия считалась не только самой закрытой арабской страной в мире, но и самой консервативной по отношению к женщинам. Саудовское общество требовало от них придерживаться норм пуританского ислама. Ситуация изменилась с приходом к власти короля Сальмана и его сына Мухаммеда. 

В рамках стратегии "Видение-2030" власти намерены довести число работающих женщин до 30%. Им уже стали доступны ранее считавшиеся запретными профессии таксиста, авиадиспетчера, открыты вакансии в полиции и армии, массово принимаются на работу сотрудницы в торговые залы и фитнес-центры, ориентированные исключительно на женщин. Кроме того, значительно возросло число саудовских женщин-предпринимателей.

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Персоны
Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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