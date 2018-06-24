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Торжественным шествием отметили окончание школы выпускники Черкесска

Общество
24 июня, 0:37 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 24, июня. /ТАСС

Глава города Евгений Беланов пожелал ребятам успехов в будущем и напутствовал быть достойными гражданами России

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ЧЕРКЕССК, 24 июня. /ТАСС/. Более 600 человек приняли участие общегородском бале выпускников общеобразовательных школ Черкесска. Он начался с праздничного шествия вчерашних школьников от главной площади города в сопровождении ансамбля барабанщиц в парк культуры и отдыха "Зеленый остров", где прошли основные торжества, сообщила пресс-служба мэрии столицы Карачаево-Черкесии.

На мосту, при спуске в парк, ребята выпустили в небо сотни ярко-желтых шаров, символизирующих прощание со школой.

"Сегодня вы стоите на пороге новой жизни и удивительных открытий. Каждый из вас - личность и у каждого - свой собственный путь. Желаю пройти его достойно! Мы верим в вас и всегда поддержим в любых начинаниях", - сказала министр образования и науки КЧР Инна Кравченко, поздравляя выпускников на торжестве в летнем амфитеатре.

Глава Черкесска Евгений Беланов пожелал ребятам успехов в будущем и напутствовал быть достойными гражданами России. "Если вы будете учиться за пределами нашей республики, получив специальность, возвращайтесь в родной город, чтобы внести свой вклад в его развитие и процветание", - добавил он.

Выпускники поблагодарили своих учителей и все вместе исполнили гимн родного города. Праздник продолжился на площадке перед амфитеатром шоу-дискотекой, а его кульминацией стал красочный фейерверк.

Общегородской бал, инициированный мэром Черкесска Русланом Тамбиевым, в этом году проводится в пятый раз.

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