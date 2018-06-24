В Нью-Йорке прошел детский футбольный турнир, приуроченный к ЧМ-2018

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Детский футбольный турнир, приуроченный к чемпионату мира в России, прошел в субботу в Нью-Йорке. Участвовавшие в спортивном мероприятии школьники в честь ЧМ-2018 вышли на поле в футболках цветов различных сборных мира, в том числе России.

Турнир организовало постоянное представительство Княжества Монако при ООН при активной поддержке постпредства РФ при всемирной организации. Каждая из восьми команд выступала в цветах национальной сборной одной из стран, участвующих в этом году в мировом первенстве. Российские цвета примерили ученики местной школы East Side Community High School.

Как рассказал ТАСС пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский, "ист-сайдские тигры", как они себя называют, дошли до финала, однако на последних минутах пропустили мяч и в результате уступили со счетом 2:3 команде Queens 94, которая играла в национальных цветах Республики Корея. "Все дети играли на очень хорошем уровне, и в финал вышли лучшие команды", - отметил он. "Несмотря на то что соревновались нью-йоркские школьники, накал страстей был очень заметен, особенно ближе к финальным поединкам", - сказал Стржижовский.

Как заявила постпред Монако при ООН Исабель Пикко, цель этого турнира для детей из малообеспеченных семей Нью-Йорка "состоит в том, чтобы способствовать распространению идей устойчивого развития в мире". "В России проходит чемпионат мира по футболу, и мы сочли хорошей идеей приурочить к чемпионату мира этот турнир восьми детских команд", - отметила она.

В свою очередь первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что считает этот турнир замечательной идеей. "Мы поддерживаем такие начинания, - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Быть может, те, кто выступает сегодня в футболках цветов национальной сборной России, станут настоящими футболистами, и у них в памяти останется то, что один из своих первых матчей они играли в футболках российской сборной".

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля.