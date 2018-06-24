Ансамбль им. Александрова выступил с концертом в Белграде

БЕЛГРАД, 24 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Свыше 15 тыс. человек посетили выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова у храма Святого Саввы в центре Белграда. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу организаторы концерта со ссылкой на данные полиции.

"Вместо запланированных 10 тыс. человек концерт посетило 15 тыс.", - сообщила представительница организаторов. Как сообщили корреспонденту ТАСС с места событий, мероприятие посетили премьер страны Ана Брнабич, глава МВД Небойша Стефанович, министр труда и социальной защиты Зоран Джорджевич, министр культуры и средств массовой информации Владан Вукосавлевич, министр инновации и технологии Сербии Ненад Попович.

Александровцы впервые выступили в Сербии под открытым небом, вход на концерт был бесплатным.

"Дорогие сербские друзья, сегодня, в преддверии знаменательного для сербского народа Видовдана, ансамбль приветствует братский сербский народ своим выступлением у храма Святого Саввы. За свои 90 лет существования ансамбль Александрова был в Сербии восемь раз, а впервые посетил страну в 1956 году. Ансамбль Александрова принимал участие в открытии парка Александрова, а в декабре 2017 года президент Сербии Александар Вучич во время визита в Москву посетил наше здание - Дом ансамбля им. Александрова, и мы очень признательны за это президенту. Сегодня в Белграде наш ансамбль желает процветания Сербии, процветания ее народу, мира, добра и счастья всем гражданам страны" - заявил художественный руководитель и дирижер коллектива полковник Геннадий Саченюк.

Видовдан - главный национальный праздник Сербии, который отмечается 15 (28) июня и посвящен святому Виту. В этот день 28 июня 1389 года состоялась битва на Косовом поле, играющая ключевую роль в сербском самосознании и национальной истории.

Отвечая на вопрос ТАСС, Саченюк рассказал, что прием, оказанный ансамблю во время прошлого приезда в Сербию в ноябре 2017 года, произвел на артистов большое впечатление, поэтому коллектив с нетерпением ждал нового концерта в этой стране. "Я думаю, что вы и сегодня на концерте увидите реакцию публики, то количество людей, которое здесь собралось, о многом говорит, в том числе, и об отношении наших стран. В свою очередь, мы всегда с удовольствием приезжаем в Сербию, потому что чувствуем теплое отношение наших зрителей, любовь, которая заряжает артистов на сцене, мы видим, какая идет энергетическая отдача от зрителей, и это всегда приятно", - сказал он.

Прямая трансляция выступления велась по телеканалу Pink. Концерт продлился около двух часов, за это время хор и танцевальная группа исполнили 26 композиций.

"Я не помню, когда еще здесь было столько людей, когда сербы в таком количестве приходили на какой бы то ни было концерт. Я восхищен мастерством и умением ваших певцов и танцоров. Для меня и моих детей счастье, что мы смогли увидеть сегодня эту жемчужину русской культуры. Спасибо, Россия, да здравствует Россия!", - поделился своими впечатлениями с корреспондентом ТАСС один из зрителей.

Ансамбль имени А.В. Александрова выступит в Болгарии с гастрольным туром, который завершится концертом в Софии 29 июня.