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Праздник "Алые паруса" глазами выпускников и гостей Петербурга

Общество
24 июня, 8:44 UTC+3

Окончание школы отметили около 45 тыс. человек

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© Петр Ковалев/ТАСС

В Санкт-Петербурге прошел праздник "Алые паруса", на котором порядка 45 тыс. человек из 31 субъекта России и шести зарубежных стран отметили окончание школы. 

ТАСС собрал фото и видео выпускников, а также гостей города, запечатлевших ход праздника, который в этом году отметил полувековой юбилей.  

Взорвали Алые Паруса коротким, но супер ярким сетом с @8grinvich Спасибо, пацаны! Люблю вас! А все остальные - ждите сольник в октябре ;) #алыепаруса #алыепаруса2018 #восемьпогринвичу #8grinvich #fifa18 #saintpetersburg #rockshow #rock #crowd #bass #festival #stadium #petersburg

Публикация от Stepan Chervyakov (@steve.bassdrop)

Алые паруса ‍ выпуск 2018

Публикация от (@darrywary)

Алые

Публикация от Denis Zolotov (@denis.zolotov)

Ассоль не зря так долго ждала,оно того стоило!Сказочно!Волшебно!Потрясающе#алыепаруса2018 #алыепаруса #питер #mydream #happy #saitpetersburg

Публикация от Пономарева Нелли (@nelli.design)

 

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