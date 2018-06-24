Праздник "Алые паруса" глазами выпускников и гостей Петербурга

В Санкт-Петербурге прошел праздник "Алые паруса", на котором порядка 45 тыс. человек из 31 субъекта России и шести зарубежных стран отметили окончание школы.

ТАСС собрал фото и видео выпускников, а также гостей города, запечатлевших ход праздника, который в этом году отметил полувековой юбилей.

Взорвали Алые Паруса коротким, но супер ярким сетом с @8grinvich Спасибо, пацаны! Люблю вас! А все остальные - ждите сольник в октябре ;) #алыепаруса #алыепаруса2018 #восемьпогринвичу #8grinvich #fifa18 #saintpetersburg #rockshow #rock #crowd #bass #festival #stadium #petersburg Публикация от Stepan Chervyakov (@steve.bassdrop) 23 Июн 2018 в 7:47 PDT

Алые паруса ‍ выпуск 2018 Публикация от (@darrywary) 23 Июн 2018 в 4:41 PDT

Алые Публикация от Denis Zolotov (@denis.zolotov) 23 Июн 2018 в 4:03 PDT

Ассоль не зря так долго ждала,оно того стоило!Сказочно!Волшебно!Потрясающе#алыепаруса2018 #алыепаруса #питер #mydream #happy #saitpetersburg Публикация от Пономарева Нелли (@nelli.design) 23 Июн 2018 в 3:37 PDT