Праздник "Алые паруса" глазами выпускников и гостей Петербурга

В Санкт-Петербурге прошел праздник "Алые паруса", на котором порядка 45 тыс. человек из 31 субъекта России и шести зарубежных стран отметили окончание школы.
ТАСС собрал фото и видео выпускников, а также гостей города, запечатлевших ход праздника, который в этом году отметил полувековой юбилей.
Взорвали Алые Паруса коротким, но супер ярким сетом с @8grinvich Спасибо, пацаны! Люблю вас! А все остальные - ждите сольник в октябре ;) #алыепаруса #алыепаруса2018 #восемьпогринвичу #8grinvich #fifa18 #saintpetersburg #rockshow #rock #crowd #bass #festival #stadium #petersburg
Алые паруса выпуск 2018
Алые
Ассоль не зря так долго ждала,оно того стоило!Сказочно!Волшебно!Потрясающе#алыепаруса2018 #алыепаруса #питер #mydream #happy #saitpetersburg