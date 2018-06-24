Саудовская принцесса стала одной из первых автомобилисток в истории королевства

ТАСС, 24 июня. Саудовская принцесса Рим аль-Валид бен Таляль одной из первых воспользовалась в воскресенье дарованным королем правом и прокатилась за рулем автомобиля по улицам Эр-Рияда. Запись об исторической поездке опубликовал в социальной сети Twitter ее отец принц-миллиардер Аль-Валид бен Таляль.

"Наконец-то! Впервые дочь Рим везет меня и внуков по улицам Эр-Рияда", - написал он комментарий к двухминутному ролику, запечатлевшему совместную поездку.

На своей официальной странице племянник короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда разместил открытое письмо, в котором поддержал руководство страны в решении позволить женщинам сесть за руль. При этом принц аль-Валид отметил важность снятия запрета для женщин на вождение автомобилей для общества и экономики страны.

В полночь воскресенья тысячи жительниц Саудовской Аравии впервые выехали на собственных автомобилях, устроив массовые заезды в крупных городах страны. Это право им предоставил саудовский монарх, отменив запрет на управление транспортом для женщин. До этого дня Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где действовали подобные ограничения, а их нарушительницы жестоко наказывались.

Указ и подготовка

Саудовский монарх 26 сентября минувшего года подписал указ, наделяющий женщин правом получать водительские удостоверения наравне с мужчинами. Тогда же был сформирован межведомственный комитет, отвечающий за претворение распоряжения в жизнь. С тех пор была подготовлена необходимая законодательная база, разработана система штрафов, в городах королевства прошла масштабная кампания по информированию населения. К маю открылись первые автошколы, а в начале июня власти приступили к выдаче прав.

Женщины посещали организованные для них профильные мастер-классы, форумы, автосалоны, курсы вождения, были и те, кто уезжал за рубеж, чтобы отточить мастерство. При этом интерес представительниц прекрасного пола не ограничивался только легковыми автомобилями, ведь отныне им позволено также управлять большегрузными машинами, мотоциклами и другими видами наземного транспорта.

В преддверии исторической даты в Саудовской Аравии приняли закон, защищающий права женщин. В частности, запрещается размещать фотографии автомобилисток, нарушителям грозит штраф более $130 тыс. или год тюрьмы. Кроме того, вне закона оказались любые публикации, в том числе в социальных сетях, порочащие честь жительниц королевства. Эти меры призваны обезопасить женщин-водителей от любых неприятностей во время самостоятельных путешествий.