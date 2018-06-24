Врачи из Москвы проведут осмотр более 700 детей в Чечне

ТАСС, 24 июня. Бригада врачей Тушинской деткой клинической больницы Москвы проведет в Чечне осмотр и консультацию детей с различными патологиями, за два дня планируется охватить более 700 человек. Об этом написал в воскресенье глава республики Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

"Четырнадцать специалистов проводят осмотр и консультацию детей с различными патологиями. Нуждающиеся в оперативном вмешательстве и высокотехнологичной помощи дети будут вывезены в Москву для прохождения лечения. Визит врачей стал возможен благодаря заключенному ранее соглашению с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям", - написал Кадыдов.

Вместе с врачами в республику прибыла и председатель попечительского совета Центра Елена Мильская. "В субботу у нас состоялась встреча, в ходе которой обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. В Гудермесской ЦРБ, на базе которой врачи ведут осмотр детей, мы ознакомились с работой врачей. За два дня пребывания в республике медики осмотрят более 700 детей", - отметил Кадыров.

Он добавил, что лечение в московской детской клинической больнице для чеченских детей будет бесплатным. Расходы по перевозке детей и их родителей возьмет на себя Национальный центр. Достигнута также договоренность, что врачи педиатрической службы Чечни будут тесно взаимодействовать с коллегами Тушинской детской больницы.