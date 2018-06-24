Студенты помогут восстановить кавказские башни и очистить Волгу

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Студенты из Москвы и Московской области, регионов Северного Кавказа и Поволжья в августе примут участие в проекте "Маяки дружбы - Россия сближает", в ходе которого будут заниматься восстановлением древних башен на территории северокавказских республик, а также Южной Осетии и Абхазии, проведут экологические субботники по расчистке реки Волги, а также поучаствуют в проектах потребительской кооперации и социально ответственного бизнеса. Об этом сообщил ТАСС автор и руководитель проекта Руслан Гусаров.

"В этом году у нас реализуется проект "Маяки дружбы - Россия сближает", он базируется на нашем традиционном проекте, который мы запустили в 2016 году - "Маяки дружбы -Башни Кавказа". В этом году это будет первый этап проекта, вторым этапом станет "Волга - река кооперации", третьим - фестиваль "Маяки дружбы-Россия сближает". На Кавказе ребята будут помогать восстанавливать знаменитые кавказские средневековые башни, на Волге будут участвовать в экологических акциях по очистке русла реки, а также в изучении и поддержке такой отрасли, как потребительская кооперация России в рамках развития социально ответственного бизнеса", - сказал Гусаров.

"Кунаки", "Джигиты" и другие

По его словам, "Маяки дружбы - Башни Кавказа" - волонтерский "проект межнационального согласия", стартовавший два года назад в двух северокавказских регионов - Северной Осетии и Ингушетии, в этом году охватит в общей сложности 16 регионов России. Его участниками станут 120 студентов - по 40 человек из регионов Северного Кавказа и Поволжья, а также Москвы и Московской области.

Проект стартует 3 августа одновременно во всех республиках Северного Кавказа, спустя неделю переместится на Волгу, а 18 августа завершится фестивалем в Казани.

"На Кавказе будут действовать четыре группы - "Джигиты", "Горцы", "Кунаки" и "Орлы". При этом одна группа будет охватывать два региона - например, группа "Горцы" будет работать одновременно работать в Дагестане и в Ингушетии, "Джигиты" - в Чечне и Северной Осетии", - уточнил собеседник агентства.

Он также отметил, что помимо практической деятельности - например, по сохранению культурно-исторического наследия или экологических акций - участники проекта занимаются информационно-просветительской деятельностью. "Они выступают в роли блогеров и журналистов и в ежедневном режиме рассказывают о различных уголках страны, о своих впечатлениях и встречах в течение всей экспедиции", - пояснил Гусаров.

Меняться самим и менять других

Проект "Маяки дружбы - Башни Кавказа" стартовал летом 2016 года. По задумке организаторов, студенты из центральной части России должны были познакомиться с республиками Северного Кавказа, не просто посещая их, а работая над восстановлением кавказских исторических памятников вместе со своими сверстниками из этих регионов.

Изначально в качестве объекта работ были выбраны кавказские башни, которые в средние века выполняли, в том числе, сигнальную функцию - на вершине башни разводили огонь, который был хорошо виден за несколько километров. Этот образ, по словам Гусарова, и дал название проекту.

В прошлом году в проекте приняли участие все регионы Северного Кавказа. Волонтеры восстанавливали башни, древние склепы, работали на территории заброшенных аулов и родовых поместий Дагестана, Чечни, Карачаево-Черкесии, Кабардино- Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии, Адыгеи и Южной Осетии.

По словам организатора проекта, его географию планируется расширять с каждым годом. "У нас в планах - Урал, Сибирь, Дальний Восток, Крым, Калининград - то есть вся Россия, в которой, по нашим представлениям, есть бесчисленное количество "маяков дружбы", которые нам надо находить и вокруг которых собираться", - сказал собеседник ТАСС.