Владелец ресторана объяснила решение не пустить в заведение пресс-секретаря Трампа

ТАСС, 24 июня. Стефани Уилкинсон, владелица ресторана Red Hen в Лексингтоне в штате Вирджиния, попросившая в пятницу пресс-секретаря Белого Дома Сару Сандерс покинуть ее заведение, заявила, что приняла такое решение, посоветовавшись со своими сотрудниками. Об этом Уилкинсон рассказала газете The Washington Times.

Хозяйка кафе отметила, что у нее работают несколько сотрудников-геев, которые осуждают политику администрации президента США Дональда Трампа, пытавшегося запретить трансгендерам служить в армии, а также практику разлучения детей нелегальных мигрантов со своими родителями при задержании на границе."Скажите, что бы вы хотели, чтобы я сделала. Я могу попросить ее уйти. Они сказали "да", - передает Уилкинсон свой разговор с ними. По словам хозяйки, для нее имело большое значение, что пресс-секретарь является официальным представителем "бесчеловечной" и "неэтичной" администрации Трампа.

Спутники Сандерс также покинули заведение, несмотря на разрешение остаться. Когда они изъявили готовность оплатить выполненный заказ, Уилкинсон отказалась и записала его на счет заведения, рассказала хозяйка.

Ранее в субботу Сандерс написала на своей странице в Twitter, что в одном из заведений Лексингтона ее попросили уйти из-за того, что она работает на Трампа.