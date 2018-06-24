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В Москве 23 июня зафиксировали рекордную температуру

Общество
24 июня, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Температура воздуха составила 33 градуса

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© AP Photo/Felipe Dana

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Рекордная температура в 33 градуса была зафиксирована в Москве в субботу, 23 июня.

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Об этом ТАСС в воскресенье сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"На юге и востоке Москвы 23 июня воздух прогрелся до 33 градусов. В среднем температура в столичном регионе варьировалась от 28 до 33 градусов. Средняя суточная температура превысила климатическую норму почти на пять градусов", - сказала она.

Ранее температурные рекорды с начала года в столичном регионе были зафиксированы 19 и 22 июня.

Во вторник воздух в Москве прогрелся до 28, а в пятницу - до 30 градусов.

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