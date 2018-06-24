Памятный знак установили испанским "детям войны", погибшим на Карельском фронте

Деревня СЯНДЕБА /Республика Карелия/, 24 июня. /ТАСС/. Памятный знак испанским "детям войны", которые в годы Великой Отечественной войны погибли в боях на Карельском фронте, торжественно открыли в карельской деревне Сяндеба, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия. Имена павших бойцов установили сотрудники информационного агентства.

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В мероприятии приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио, генконсул Испании в Санкт-Петербурге Хуан Антонио Мартинес-Каттанео, председатель Испанского центра в Москве Мария-Тереса Трубкина (Касеро), ветераны, бойцы поисковых отрядов, местные жители.

"Мы благодарны, что россияне приняли детей, которые убегали от войны в Испании, и сделали все возможное, чтобы дать им приют. В ответ испанские дети, а также молодые испанцы сделали все возможное, чтобы поддержать и отблагодарить российский народ. С одной стороны, они благодарили и поддержали страну, которая их приняла, но также они защищали те ценности, в которые верили: свобода и человеческое достоинство. Они верили в это и для нас они навсегда останутся героями, как и ветераны, находящиеся сегодня с нами", - сказал Игнасио Ибаньес Рубио, поблагодарив ТАСС за проделанную работу.

Памятный знак из двух каменных плит установлен на мемориальном комплексе в честь воинов 2-го (Приморского) полка 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения по инициативе настоятельницы Сяндебского Успенского монастыря игуменьи Варвары (Ивановой). На монументе на испанском и русском языках выгравированы фамилии 23 испанцев, погибших на Карельском фронте. Их имена установили сотрудники Санкт- Петербургского регионального информационного центра (РИЦ) ТАСС.

"Меньше года назад информационное агентство ТАСС организовало телемост, посвященный 80-летию прибытия первого каравана с испанскими детьми войны в Советский Союз. Именно во время его проведения матушка Варвара предложила создать этот монумент и сказала важную вещь: в православной традиции принято поминать усопших поименно. И именно это сподвигло моих товарищей по информационному агентству ТАСС вне пределов профессиональных обязанностей начать поиск в архивной пыли имен испанских добровольцев, и эти имена теперь высечены здесь. Всего 142 испанских парня ушли из Ленинграда добровольцами на фронт, мы установили имена 54 погибших, 23 из них лежат в карельской земле, трое лежат непосредственно здесь", - отметил директор Санкт- Петербургского РИЦ ТАСС Александр Потехин.

Благодаря Испанскому центру в Москве были найдены фотографии 12 из 23 испанцев, имена которых увековечены на гранитных плитах. На торжественной церемонии портреты погибших держали монахини Сяндебского Успенского монастыря. После торжественной церемонии бойцы петербургского поискового отряда "Патриот" передали послу Испании в России солдатский медальон и записку воевавшего на Карельском фронте Пенья Онториа Мартина. Их обнаружили бойцы отряда в августе 2016 года в ходе поисковой экспедиции около Сяндебы.

Дети-войны

Испанские "дети войны" - дети из семей республиканцев - рабочих, активистов коммунистической партии Испании, левых социалистов, солдат, летчиков и моряков, сражавшихся на фронтах Гражданской войны (1936-1939 гг.), и эвакуированные в годы войны в СССР, страны Европы, Латинской Америки.

В 1937-1938 годах первым городом, куда привезли ребят из охваченной гражданской войной Испании - их было около трех тысяч человек в возрасте от 3 до 15 лет, стал Ленинград. Здесь они проходили карантин, больных направляли в здравницы Крыма, здоровых распределяли по разным детским домам бывшего СССР.

Наиболее трагично сложилась судьба ленинградских испанцев-детдомовцев. Детский дом № 8 и Дом испанской молодежи не успели эвакуироваться из блокадного кольца. Испанские юноши старшего возраста стали буквально осаждать ленинградские военкоматы с требованием зачислить их добровольцами в Ленинградскую армию народного ополчения, хотя в то время существовал негласный запрет на призыв на фронт испанцев - их берегли для строительства будущей социалистической Испании. Но испанцы своего добились.

Более 60 молодых людей были зачислены в 3-й Выборгский стрелковый полк 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения и отправлены на Карельский фронт в Олонецкий район, где в окрестностях деревень Сяндеба и Нурмолицы они плечом к плечу с советскими добровольцами - преподавателями и студентами политехнического института - сражались против превосходящих сил маннергеймовцев и шведских добровольческих отрядов.