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Прооперированный в Волгограде после инфаркта исландский болельщик выписан из больницы

Общество
24 июня, 16:44 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 24, июня. /ТАСС

Болельщика госпитализировали 21 июня

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ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Футбольного болельщика из Исландии, которого в четверг, 21 июня, госпитализировали и прооперировали в больнице Волгограда после инфаркта миокарда, в воскресенье выписали, сообщили ТАСС в администрации Волгоградской области.

"59-летнему болельщику из Исландии, госпитализированному с инфарктом миокарда в четверг в 25-ю больницу скорой помощи, была оказана вся необходимая помощь, проведена операция, сегодня пациент из больницы выписан", - сказал представитель ведомства.

Ранее ТАСС сообщил, что в воскресенье, спустя неделю после ДТП, из этой же больницы был выписан 50-летний английский болельщик Крис Тейлор. Его с переломом руки доставили в медучреждение 18 июня, в день проведения в Волгограде матча Тунис - Англия.

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