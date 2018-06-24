Конгрессмены США участвуют в голодовке, протестуя против разлучения семей мигрантов

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. 10 членов Палаты представителей Конгресса США и один сенатор принимают участие в голодовке, протестуя против разлучения семей нелегальных иммигрантов на границе с Мексикой. Об этом сообщила в воскресенье газета USA Today.

В акции, организованной Центром защиты прав человека имени Роберта Кеннеди и проводимой с субботы близ здания суда в городе Мак-Аллен (штат Техас), также участвуют несколько голливудских актеров, в том числе Алек Болдуин и Мартин Шин. Это один из судов, где выносятся решения о наказании тех, кто был задержан при попытке проникнуть нелегально в США. Как правило, они приговариваются к штрафу и тюремному заключению сроком до шести месяцев, после чего их высылают из страны.

По словам организаторов, акция продлится 24 дня. Ее участники будут сменять друг друга каждые 24 часа. "Мы будем добиваться того, чтобы все дети, разлученные с родителями на границе - их примерно 2,4 тыс. - были возвращены в свои семьи", - заявил газете активист одной из техасских правозащитных организаций Ефрен Оливарес. Как отметила руководитель Центра им. Роберта Кеннеди Керри Кеннеди, племянница бывшего президента США Джона Кеннеди, "у нынешнего президента страны Дональда Трампа есть совсем другое представление, что значит быть американцем".

Трамп уже не раз с момента вступления в должность президента пытался реализовать данное во время избирательной кампании обещание проводить более жесткую иммиграционную политику. По его убеждению, нелегальные иммигранты - "преступники", которых следует выявлять и депортировать.

В апреле министр юстиции Джефф Сешнс объявил о начале политики "нулевой терпимости" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу. Их детей отправляют в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате, согласно данным министерства внутренней безопасности (МВБ) США, в период с 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тыс. детей.

Это вызвало волну критики со стороны демократов, ряда однопартийцев Трампа, а также международной общественности, и, пытаясь ее сбить, президент подписал указ, нацеленный на прекращение подобной практики. Министерству юстиции поручено добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов таким образом, чтобы оно позволяло семьям, задержанным на границе, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения их дела. МВБ и Пентагон должны изыскать возможность размещения семей нелегалов. Указ будет действовать до тех пор, пока Конгресс не одобрит соответствующие законодательные меры.