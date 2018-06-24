Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Митрополит Иларион: россияне справедливо предъявляют к РПЦ повышенные требования

Общество
24 июня, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

По словам главы Отдела внешних церковных связей РПЦ, некоторые священнослужители при общении с верующими говорят им о нравственных стандартах, но зачастую сами же их игнорируют

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Церковные деятели должны стараться подавать своей пастве лучшие образцы морали, хотя это и не всегда удается. Об этом заявил в воскресенье глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион в эфире авторской программы председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды "Парсуна" на телеканале "Спас".

"Я нередко отвечаю так: вообще, главной проблемой церкви является то, что она создана из людей. Вот если бы Бог хотел создать какую-то беспроблемную организацию, то, наверное, он туда бы ангелов пригласил. Хотя мы знаем, что и у ангелов на каком-то этапе были проблемы", - сказал он.

По словам митрополита Илариона, некоторые священнослужители при общении с верующими говорят им о нравственных стандартах, но зачастую сами же их игнорируют.

"К церкви справедливо предъявляются повышенные требования, потому что мы все время говорим о нравственности. И люди совершенно справедливо к нам обращаются: ну покажите нам эти стандарты, своей собственной жизнью покажите. И здесь, к сожалению, многие из нас оказываются не на высоте", - отметил глава ОВЦС. Он добавил, что церковь состоит из тех же самых людей, из которых состоит окружающее общество, поэтому она испытывает те же проблемы, что и окружающий мир.

"Наверное, полностью беспроблемным является только сам Бог. А вот все те, кого Бог создал после грехопадения, а другого состояния мы и не знаем, связаны с проблемами. Этих проблем может быть больше или меньше, но проблемы у церкви точно такие же, как у окружающего мира, как у общества, потому что церковь состоит из тех же самых людей, из которых состоит окружающее общество", - сказал он.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех священнослужителей подавать личный пример благочестия, праведности, справедливости и доброты, а не декларировать эти качества, создавая мнимый образ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кирилл (патриарх)
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA приняло выводы расследования ФИФА по возможным нарушениям в российском футболе
2
Праздник "Алые паруса" в Петербурге посетили около 1,2 млн человек
3
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
4
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
5
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости