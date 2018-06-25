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Медведев проведет заседание Попечительского совета СПбГУ

Общество
25 июня, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

На заседании будут обсуждаться вопросы развития единого кампуса учебного заведения, а также деятельность Ассоциации выпускников университета

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник будет работать в северной столице, где проведет заседание Попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Как сообщила пресс-служба правительства, будут обсуждаться "вопросы развития единого кампуса СПбГУ и деятельность Ассоциации выпускников университета".

Медведев возглавляет Попечительский совет своей alma mater. В заседании примут участие министр юстиции Александр Коновалов, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая, представители бизнеса.

В апреле Градостроительный совет Ленинградской области одобрил две площадки для размещения нового кампуса СПбГУ - это территория бывшего Ржевского полигона во Всеволожске и земля в поселке Верево Гатчинского района. Университету требуется не менее 120-150 га земли под размещение. Сейчас СПбГУ занимает около миллиона квадратных метров более чем в 30 зданиях, расположенных в пяти районах Санкт-Петербурга. Ректор вуза Николай Кропачев называет создание единого кампуса задачей номер один.

Ранее рабочая группа, созданная по поручению премьер- министра, определила основные составляющие единого кампуса СПбГУ: научно-технологический медицинский комплекс (включая университетскую клинику) на 700 коек (до 50 тыс. пациентов в год), научный парк (до 50 ресурсных центров) для инструментального обеспечения образовательных и научных проектов, исследовательские и учебные лаборатории, около 1,5 тыс. учебных аудиторий, Академическую гимназию, объекты спортивной инфраструктуры (стадион, бассейн, игровые и тренажерные залы), студенческие общежития на 20 тыс. проживающих и многое другое.

Ассоциация выпускников СПбГУ объединяет всех, кто учился в первом Университете России независимо от года выпуска и специальности, места проживания и области деятельности. Сейчас Ассоциация насчитывает более пяти тысяч членов из 64 стран. Как ранее отмечал Медведев, выпускники СПбГУ стали выдающимися деятелями науки и образования, политики и экономики, искусства и культуры.

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