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Минтруд не исключает роста выплат работающим женщинам в декрете

Общество
25 июня, 3:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Глава ведомства Максим Топилин отметил, что в настоящий момент есть много предложений на тему увеличения таких выплат

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© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министерство труда РФ работает над улучшением системы пособий, которые полагаются женщинам во время отпуска по уходу за ребенком. Об этом глава Минтруда Максим Топилин рассказал в интервью газете "Известия".

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"Мы работаем с Фондом социального страхования над улучшением системы пособий, которые выплачиваются во время отпуска по уходу за ребенком", - рассказал Топилин, напомнив, что в настоящий момент работающая неполное время женщина, которая находится в декрете, по Трудовому кодексу может получать зарплату.

Министр отметил, что в настоящий момент готовится бюджет Фонда социального страхования и предложений на тему увеличения выплат работающим женщинам много. "Это, безусловно, влияет на демографическую ситуацию. Ухудшений, безусловно, не предполагается", - рассказал Топилин.

В конце мая на рассмотрение в Госдуму был внесен проект закона, увеличивающий срок выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Инициатива также предусматривает выплату пособия по беременности и родам студенткам вне зависимости от формы обучения и неработающим матерям, "осуществлявшим трудовую деятельность в течение одного года за двухлетний период, предшествующий обращению за пособием по уходу за ребенком".

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