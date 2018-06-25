CBS: английский бульдог победил в конкурсе самых уродливых собак в США

ТАСС, 25 июня. Девятилетний английский бульдог по кличке Жа Жа одержал победу на ежегодном конкурсе самых уродливых собак в мире, проходящем в Сан-Франциско. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBS.

A face only a mother could love: English bulldog named Zsa Zsa won the Bay Area's World's Ugliest Dog contest on Saturday https://t.co/xlmaF7G366 pic.twitter.com/TTVRFJo8Kp — CBS News (@CBSNews) 25 June 2018

По его данным, объявление победителей прошло в субботу. В качестве приза хозяйка собаки, Меган Брэйнард из города Анока, штат Миннесота, получила $1,5 тыс. Свою собаку женщина подобрала на специализированном сайте по поиску питомцев в интернете.

В ежегодном соревновании, отпраздновавшем в этом году 30-летний юбилей, принимают участие питомцы с различными внешними дефектами и особенностями. В прошлом году победителем соревнования стал неаполитанский мастиф по кличке Марта.