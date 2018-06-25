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Российские военные врачи провели прием жителей в пригороде Дамаска

Общество
25 июня, 5:20 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 25, июня. /ТАСС

Прием прошел в новом стационарном медпункте

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ДАМАСК, 25 июня. /ТАСС/. Российские военные врачи провели прием жителей южного пригорода Дамаска в недавно открытом медпункте. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

"Здесь мы не в первый раз. Здесь недавно ввели стационарный медпункт. Было сложно наладить помощь по медицинской линии, но благодаря ЦПВС и местным властям добились, чтобы открылся медпункт. Мы сюда приехали, чтобы проконсультировать местных врачей и выполнить свой долг", - сообщил начальник отделения медицинского обеспечения центра Владимир Тютюнников.

Он добавил, что российские врачи за один день могут принять около 100 пациентов.

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